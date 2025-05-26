Внезапный сюрприз: забытый середнячок Samsung обновили до OneUI 7

Столь крупных обновлений смартфон не получал с начала 2024 года.
Напомним, что релиз Samsung Galaxy M44 состоялся в конце 2023 года. Тогда смартфон работал под управлением Android 13 с оболочкой One UI 5.1.1, а в январе 2024 года обновился до OneUI 6.1.
Как и прежде, развертка начинается в Корее и, скорее всего, вскоре доберется до глобального рынка.
Ранее мы рассказали о ряде устройств, которые также получат OneUI 7 в ближайшие пару месяцев.
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