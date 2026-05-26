Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

«Волга» возвращается: опубликованы цены на весь модельный ряд

Александр


Компания Volga объявила о старте продаж моделей новой линейки — бизнес-седана C50, а также кроссоверов K40 и K50. Автомобили появятся у официальных дилеров в июне 2026 года, производитель предоставит на них гарантию сроком 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Все три модели построены на современной модульной платформе D-класса, адаптированы к российским дорогам и низким температурам, а зимний пакет входит в базовую комплектацию.



Седан Volga C50 оснащён двухлитровым турбированным двигателем мощностью 150 или 200 лошадиных сил в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Его цена стартует от 2 899 000 рублей. Кроссовер Volga K40 оценили минимум в 2 749 000 рублей. Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет и просторный салон, а также два варианта двигателей: 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с. с семиступенчатым «роботом» и передним приводом либо 2-литровый двигатель мощностью 200 л. с. с восьмиступенчатой автоматической коробкой и полным приводом.



Флагманский полноприводный кроссовер Volga K50 будет доступен по цене от 4 199 000 рублей. Модель получила премиальное оснащение, панорамную крышу, светодиодную оптику и двухлитровый турбодвигатель мощностью 238 л. с. в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Первым владельцем Volga K50 стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который купил автомобиль до официального старта продаж, чтобы лично оценить его характеристики. Подробные сведения о комплектациях и окончательных ценах компания объявит ближе к началу продаж.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В России начнет работу новый сервис такси Fasten от Яндекса
Операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ — как мобильную, так и домашний интернет
«Бомбилы» вернулись: москвичи нашли альтернативу дорогому такси

Рекомендации

Рекомендации

Обзор HUAWEI Band 11: знакомый друг на страже здоровья
В России перестали работать пылесосы, камеры, лампы и другая техника Xiaomi. Как решить проблему?
Лучшие умные колонки в 2026 году
Названы 83 устройства Samsung, которые получат One UI 9

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

Yuri Konst
+13
Yuri Konst
Жуть, которая и даром не нужна(
49 минут назад
#

Читайте также