«Волга» возвращается: опубликованы цены на весь модельный ряд

Компания Volga объявила
о старте продаж моделей новой линейки — бизнес-седана C50, а также кроссоверов K40 и K50. Автомобили появятся у официальных дилеров в июне 2026 года, производитель предоставит на них гарантию сроком 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Все три модели построены на современной модульной платформе D-класса, адаптированы к российским дорогам и низким температурам, а зимний пакет входит в базовую комплектацию.
Седан Volga C50 оснащён двухлитровым турбированным двигателем мощностью 150 или 200 лошадиных сил в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Его цена стартует от 2 899 000 рублей. Кроссовер Volga K40 оценили минимум в 2 749 000 рублей. Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет и просторный салон, а также два варианта двигателей: 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с. с семиступенчатым «роботом» и передним приводом либо 2-литровый двигатель мощностью 200 л. с. с восьмиступенчатой автоматической коробкой и полным приводом.
Флагманский полноприводный кроссовер Volga K50 будет доступен по цене от 4 199 000 рублей. Модель получила премиальное оснащение, панорамную крышу, светодиодную оптику и двухлитровый турбодвигатель мощностью 238 л. с. в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Первым владельцем Volga K50 стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который купил автомобиль до официального старта продаж, чтобы лично оценить его характеристики. Подробные сведения о комплектациях и окончательных ценах компания объявит ближе к началу продаж.