Вот это достойный ответ на Steam Deck OLED! AyaNeo показала консоли в стиле Macintosh и NES

Популярный китайский производитель портативных консолей AyaNeo представил два новых устройства — ретроприставки AM01 и AM02, которые внешне напоминают старинный компьютер Apple Macintosh и не менее легендарную Nintendo NES.На самом деле девайсы представляют собой мини-ПК с небольшими дисплеями и полным набором нужных портов. Работают оба компьютера на Windows 11. Другие подробности об устройствах пока остаются в секрете, но, по слухам, они получат процессоры Ryzen 7000-серии.AyaNeo Retro Mini PC AM01 — уменьшенная версия Macintosh — выйдет уже в ноябре. AyaNeo Retro Mini PC AM02 в дизайне оригинальной консоли NES появится чуть позже. Больше подробностей о консолях бренд раскроет в ближайшие дни.