Вот это достойный ответ на Steam Deck OLED! AyaNeo показала консоли в стиле Macintosh и NES

Фархад
Mac

Популярный китайский производитель портативных консолей AyaNeo представил два новых устройства — ретроприставки AM01 и AM02, которые внешне напоминают старинный компьютер Apple Macintosh и не менее легендарную Nintendo NES.

На самом деле девайсы представляют собой мини-ПК с небольшими дисплеями и полным набором нужных портов. Работают оба компьютера на Windows 11. Другие подробности об устройствах пока остаются в секрете, но, по слухам, они получат процессоры Ryzen 7000-серии.

NES

AyaNeo Retro Mini PC AM01 — уменьшенная версия Macintosh — выйдет уже в ноябре. AyaNeo Retro Mini PC AM02 в дизайне оригинальной консоли NES появится чуть позже. Больше подробностей о консолях бренд раскроет в ближайшие дни.
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Источник:
IT Home
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Комментарии

Dmitriy
+763
Dmitriy
Достойно. Вот только steam deck в руки брать можно и с собой. А это...
2 часа назад в 18:12
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tellurian
+4752
tellurian
Барахло как по мне. Даром не надо.
час назад в 18:42
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