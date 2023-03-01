Вот это красавец! В России выпустят на 100% российский электромобиль

Александр



Компания «Тигарбо Эко» анонсировала выпуск электромобиля Elecar Tigarbo GT-B. Он должен появиться в продаже в апреле этого года, а станет он популярным или нет, станет понятно, когда огласят цену. Кстати, сколько бы вы предложили?

Габариты этой малышки составляют 3120×1420×1850 мм, масса 650 кг. Электромобиль обладает мощностью всего 27 лошадиных сил, предусмотрено водяное охлаждение, а заряда аккумулятора хватает лишь на 60 км пути. Тем не менее, пресс-служба «Тигарбо Эко» указывает, что это спорткар, хотя максимальная скорость модели пока неизвестна, она будет определена по итогам испытаний.

Среди прочих отличительных особенностей Tigarbo GT-B — каркас безопасности, распорки для увеличения жёсткости кузова, ковшеобразные кресла с ремнями безопасности, подвеска с заниженным клиренсом, полусликовые покрышки, усиленные тормоза и кованые диски.

В основу Elecar Tigarbo GT-B легла модель Elecar 5E-Tigarbo 2G, которая выпускается с 2018 года. В отличие от старой модели, которая собиралась в основном из зарубежных комплектующих, новинка в перспективе станет целиком российской. Поначалу в ней будет использовано 80% деталей, выпущенных в России, а затем уровень локализации должен достигнуть 100%.

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Водителям разрешили предъявлять электронные права в смартфоне. Как воспользоваться?
Камеры на дорогах РФ получили неприятную функцию. Готовьте деньги
Угнать за 60 секунд: дорогие машины завели при помощи колонки JBL

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi представила крутую модульную лампу Yeelight Cube Smart Lamp с поддержкой HomeKit. Вы точно захотите себе такую

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Юрий Трещёв
+1
Юрий Трещёв
Электромобиль с водяным охлаждением?
час назад в 21:19
#
+924
Grealex
ОКА на электричестве и без дверей. Только бака оки хватало на 600 км, а тут на 60.
час назад в 21:29
#
+8
Nikitos
педали интересно сделают на случай если толстая вилка в евро розетку не подойдёт 😂😂😂
41 минуту назад
#