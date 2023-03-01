Вот это красавец! В России выпустят на 100% российский электромобиль





Компания «Тигарбо Эко» анонсировала выпуск электромобиля Elecar Tigarbo GT-B. Он должен появиться в продаже в апреле этого года, а станет он популярным или нет, станет понятно, когда огласят цену. Кстати, сколько бы вы предложили?



Габариты этой малышки составляют 3120×1420×1850 мм, масса 650 кг. Электромобиль обладает мощностью всего 27 лошадиных сил, предусмотрено водяное охлаждение, а заряда аккумулятора хватает лишь на 60 км пути. Тем не менее, пресс-служба «Тигарбо Эко» указывает, что это спорткар, хотя максимальная скорость модели пока неизвестна, она будет определена по итогам испытаний.



Среди прочих отличительных особенностей Tigarbo GT-B — каркас безопасности, распорки для увеличения жёсткости кузова, ковшеобразные кресла с ремнями безопасности, подвеска с заниженным клиренсом, полусликовые покрышки, усиленные тормоза и кованые диски.



В основу Elecar Tigarbo GT-B легла модель Elecar 5E-Tigarbo 2G, которая выпускается с 2018 года. В отличие от старой модели, которая собиралась в основном из зарубежных комплектующих, новинка в перспективе станет целиком российской. Поначалу в ней будет использовано 80% деталей, выпущенных в России, а затем уровень локализации должен достигнуть 100%.

