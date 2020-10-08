





В отличие от функции электрокардиограммы (ЭКГ), Apple не запрашивала одобрения FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, это агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США) для датчика кислорода в крови в Apple Watch Series 6. Для одобрения ЭКГ компания потратила годы на изучение этой возможности в смарт-часах совместно с различными медицинскими организациями, включая клинику Мэйо.По словам сайта The Verge, функция измерения уровня кислорода в крови новых Apple Watch не обязательна для сертификации, поскольку производитель позиционирует её в качестве поддержки здоровья, не заявляя о каком-либо терапевтическом использовании. Таким образом получается, что Apple предпочла просто указать эту возможность в качестве вспомогательной функции, которая не отличается от аналогов производителей других умных часов, например, Huawei или Garmin.Содиректор Центра улучшения здоровья населения с помощью информатики при Университете Вандербильта Майкл Матени сообщил, что различие между функцией, используемой для поддержания хорошего самочувствия, и функцией, используемой для медицинского мониторинга заключается в том, что первая не была одобрена экспертами, а вторая — получила все необходимые сертификации. Такие различия зачастую не понятны покупателям, особенно когда маркетинг размывает грани — как это сделала Apple. По словам Матени, компания напрямую сравнила функции мониторинга сердца с пульсоксиметром. Он также отметил, что пациенты и пользователи действительно не понимают разницы. Таким образом они начнут пользоваться устройством и полагаться на полученную информацию.