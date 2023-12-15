Вот почему надо проверять товар с маркетплейса прямо в ПВЗ. Особенно если это запечатанный iPhone

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Пикабушник yashan3ik рассказал печальную историю. Он купил на принадлежащем «Сберу» маркетплейсе «Мегамаркет» новый iPhone 15 Pro, а в итоге получил муляж. Сейчас он не может доказать, что его обманули, потому что достоверные доказательства подмены отсутствуют.Продавцом был некий «Сбермегамаркет СПБ» — вероятно, один из официальных партнёров «Сбера» со складом в Санкт-Петербурге. yashan3ik получил уведомление о прибывшем товаре, пошёл в ПВЗ, получил заветную коробку, но не стал проверять содержимое на месте, а решил сделать это дома. Внутри, как он говорит, оказался муляж с криво наклеенной на экран плёнкой, хотя коробка была запечатана и опломбирована.На каком этапе произошла подмена, неизвестно, и вряд ли это выяснится. Обманутый покупатель осознаёт, в чём он просчитался: нужно было вскрыть упаковку прямо в ПВЗ под камерой наблюдения (а лучше ещё и под запись на свой смартфон) и проверить, действительно ли в ней лежит то, что он приобрёл. Эта ошибка обошлась ему в сто с лишним тысяч рублей, и наученный горьким опытом впредь он наверняка будет проверять на ПВЗ все товары, даже дешёвые.