Вот почему надо проверять товар с маркетплейса прямо в ПВЗ. Особенно если это запечатанный iPhone

Александр
iPhone

Пикабушник yashan3ik рассказал печальную историю. Он купил на принадлежащем «Сберу» маркетплейсе «Мегамаркет» новый iPhone 15 Pro, а в итоге получил муляж. Сейчас он не может доказать, что его обманули, потому что достоверные доказательства подмены отсутствуют.

Продавцом был некий «Сбермегамаркет СПБ» — вероятно, один из официальных партнёров «Сбера» со складом в Санкт-Петербурге. yashan3ik получил уведомление о прибывшем товаре, пошёл в ПВЗ, получил заветную коробку, но не стал проверять содержимое на месте, а решил сделать это дома. Внутри, как он говорит, оказался муляж с криво наклеенной на экран плёнкой, хотя коробка была запечатана и опломбирована.

На каком этапе произошла подмена, неизвестно, и вряд ли это выяснится. Обманутый покупатель осознаёт, в чём он просчитался: нужно было вскрыть упаковку прямо в ПВЗ под камерой наблюдения (а лучше ещё и под запись на свой смартфон) и проверить, действительно ли в ней лежит то, что он приобрёл. Эта ошибка обошлась ему в сто с лишним тысяч рублей, и наученный горьким опытом впредь он наверняка будет проверять на ПВЗ все товары, даже дешёвые.
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Комментарии

+27
dmitriy5440@mail.ru
Мега маркет опасная тема конечно . Покупал свой 14 про Макс на озоне, пришел сдек. На всякий случай сьемку начал еще перед входом в сдек и закончил после проверки серийника 😂
Так надёжнее
57 минут назад
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0
Anatoly076
Знакомый один заказал внешний жесткий диск на Яндекс.маркете с получением в ячейке (постамат). Так же забрал, пришел домой а там гречи насыпали. Обратился с претензией — ответили жуй гречу! Обратился в полицию, после заведения дела о мошенничестве на Яндекс, с ним связались и прислали жесткий диск в рамках досудебных.

Сама продажа по образцу да еще и через агрегаторов ПОЛНОСТЬЮ нарушает «Закон о защите прав потребителей». Их там внутренние правила и оферта — вообще ничего не значит! И если вывести всю эту историю в правовое поле, а не «пацанское» — то вернете деньги, или товар получите.

Кстати полицейские потом рассказали знакомому, что подмену совершил курьер 🚚 который размещал заказ в постамат.
55 минут назад
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