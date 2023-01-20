Вот почему ремонт айфонов такой дорогой. Даже починить шлейф — страшное мучение

R.Fon приводит в пример ремонт уже ремонтировавшегося когда-то iPhone 12 Pro Max, у которого надорвался шлейф, идущий от логической платы к матрице экрана. С виду деформация незначительная — казалось бы, нужно просто соединить несколько контактов.
На деле шлейф пятислойный, а его общая толщина около 5 мм. Мастеру пришлось постепенно снимать слой за слоем, оставляя по 0,08 мм для припайки перемычек, каждый слой с перемычками он заливал специальным диэлектриком для изоляции, чтобы провода не замкнулись. Всего потребовалось припаять 52 перемычки, каждая диаметром по 0,08 мм и длиной примерно по 6 мм. На это ушло 7 часов, то есть почти весь рабочий день
Шлейф и рублёвая монета
Мастеру пришлось за свой счёт купить OLED-матрицу, она неоригинальная, обошлась ему в 1000 рублей и оказалась испорченной — с двумя полосами слева. С клиентом было оговорено, что в случае неудачного ремонта он заплатит 2000 рублей, а если экран включится (хотя и окажется дефектным), с него 8000 рублей. В итоге он заплатил 8000 рублей и получил айфон с полосами на экране (но хотя бы теперь есть возможность перенести нужные данные на новое устройство).
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