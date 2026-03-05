Война в Иране больно ударит по ценам на технику Apple и Samsung в России



Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Через Ормузский пролив, который Иран фактически заблокировал для судоходства, в обычное время проходит пятая часть мировых морских поставок нефти и значительный объём контейнерных грузов. Трафик через эту артерию уже рухнул на 70%, а страховые премии для судов в зоне конфликта увеличились в разы. Крупные логистические операторы были вынуждены приостановить транзит или перенаправлять корабли в обход опасного района. Проблемы с судоходством напрямую затронули поставки в Россию, поскольку через ОАЭ проходило от 40% до 60% всего параллельного импорта. По оценке финансового советника Алексея Родина, в ближайшие два месяца при затяжном кризисе техника Apple, Samsung, Sony, автозапчасти для европейских и американских марок, а также промышленное оборудование могут подорожать на 15–30%.В качестве альтернативного маршрута рассматривается перенаправление грузопотоков через порты Омана, который сохраняет нейтралитет в регионе, или в обход Африки. Однако любой из этих вариантов, как пояснил Алексей Иванов из «Альянс Тракс», добавляет к логистической себестоимости 20–35%, что автоматически увеличивает сроки доставки и конечную цену товара. Подобные схемы обхода уже были отработаны во время предыдущих кризисов.Эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе отмечает парадокс ситуации: розничные цены будут расти даже при крепком рубле, так как дорожает именно процесс доставки товара. При этом дефицита продукции опасаться не стоит, поскольку складских запасов электроники и автозапчастей хватит на срок от четырёх до восьми недель. Впрочем, ритейлеры могут использовать информационный повод для превентивного повышения цен, что станет главным драйвером ценовой динамики в марте. В глобальном масштабе доля контейнерных грузов, идущих через Ормузский пролив, составляет менее 4% от мирового оборота, поэтому на мировых ценах военный конфликт не отразится.