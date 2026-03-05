Война в Иране больно ударит по ценам на технику Apple и Samsung в России

Фото freepik
Военный конфликт на Ближнем Востоке при участии США может привести к удорожанию импортных товаров на российском рынке. Эксперты оценили возможные масштабы роста цен и сроки, в течение которых изменения могут стать заметными для потребителей.
В качестве альтернативного маршрута рассматривается перенаправление грузопотоков через порты Омана, который сохраняет нейтралитет в регионе, или в обход Африки. Однако любой из этих вариантов, как пояснил Алексей Иванов из «Альянс Тракс», добавляет к логистической себестоимости 20–35%, что автоматически увеличивает сроки доставки и конечную цену товара. Подобные схемы обхода уже были отработаны во время предыдущих кризисов.
Эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе отмечает парадокс ситуации: розничные цены будут расти даже при крепком рубле, так как дорожает именно процесс доставки товара. При этом дефицита продукции опасаться не стоит, поскольку складских запасов электроники и автозапчастей хватит на срок от четырёх до восьми недель. Впрочем, ритейлеры могут использовать информационный повод для превентивного повышения цен, что станет главным драйвером ценовой динамики в марте. В глобальном масштабе доля контейнерных грузов, идущих через Ормузский пролив, составляет менее 4% от мирового оборота, поэтому на мировых ценах военный конфликт не отразится.