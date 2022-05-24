Возможно, в iPhone 14 появится новая селфи-камера. Порадует или разочарует?

Модельный ряд iPhone 14 удивит не только внешним видом фронтальной камеры, но и качеством съемки. Как сообщает издание ET News, у Apple появится новый поставщик селфи-камер, и это корейская LG Innotek.Изначально предполагалось, что комплектующие этой компании будут применяться в модельном ряде iPhone 15 с 2023 году. Тем не менее, в производственной цепочке Apple произошли изменения, что вынудило ее перейти на новые компоненты быстрее.В актуальных смартфонах компании стоят фронтальные камеры от китайских производителей. В последнее время в них наблюдается снижение качества, поэтому Apple решила поменять поставщика. Насколько корейские камеры будут отличаться от китайских по качеству снимков в лучшую или худшую сторону, пока неизвестно.Напомним, главным изменением в iPhone 14 будет отказ от «челки». Вместо нее будет стоять более миниатюрный вырез под фронтальную камеру. Компания отказалась от «челки» впервые с 2017 года, когда она появилась в iPhone X.