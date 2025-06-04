Возрождение легенды: готовится перевыпуск культовых смартфонов BlackBerry





Китайская компания Zinwa Technologies объявила о масштабном проекте по «оживлению» популярных в прошлом смартфонов BlackBerry — Classic (Q20), Passport и KEYone. Планируется не просто возобновить их производство, но и кардинально модернизировать «железо», а главное — заменить оригинальную BlackBerry OS на современный Android. Первые детали представитель Zinwa раскрыл в интервью YouTube-каналу



Компания Zinwa не обладает правами на бренд

Китайская компания Zinwa Technologies объявила о масштабном проекте по «оживлению» популярных в прошлом смартфонов BlackBerry — Classic (Q20), Passport и KEYone. Планируется не просто возобновить их производство, но и кардинально модернизировать «железо», а главное — заменить оригинальную BlackBerry OS на современный Android. Первые детали представитель Zinwa раскрыл в интервью YouTube-каналу Returning Retro Компания Zinwa не обладает правами на бренд BlackBerry , поэтому смартфоны будут выпускаться под её собственной торговой маркой.

Первой моделью в перезапуске станет BlackBerry Classic, который возродится под именем Zinwa Q25 Pro. Его «начинка» претерпит радикальные изменения: новая материнская плата с 6-нм процессором MediaTek Helio G99, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ хранилища UFS 2.2. Камеры получат значительный апгрейд: основная на 50 Мп и фронтальная на 8 Мп вместо скромных 8 Мп и 2 Мп у оригинала. Дополнят список NFC, порт USB-C, слот для microSD и увеличенный до 3000 мАч аккумулятор (против 2515 мАч). Первой моделью в перезапуске станет BlackBerry Classic, который возродится под именем Zinwa Q25 Pro. Его «начинка» претерпит радикальные изменения: новая материнская плата с 6-нм процессором MediaTek Helio G99, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ хранилища UFS 2.2. Камеры получат значительный апгрейд: основная на 50 Мп и фронтальная на 8 Мп вместо скромных 8 Мп и 2 Мп у оригинала. Дополнят список NFC, порт USB-C, слот для microSD и увеличенный до 3000 мАч аккумулятор (против 2515 мАч). Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Zinwa Q25 Pro уже доступен для предзаказа по цене $400, первые поставки запланированы на август 2025 года. Компания также анонсировала аналогичные проекты по возрождению BlackBerry KEYone (Zinwa P25) и Passport (Zinwa P26), детали о которых пока не раскрываются.Основанная в 1984 году как Research In Motion (RIM), компания BlackBerry стала пионером и безраздельным лидером рынка «умных» телефонов для бизнеса в 2000-х годах. Её смартфоны (особенно серии Bold и Curve) славились уникальной физической QWERTY-клавиатурой, высочайшим уровнем безопасности и мессенджером BBM. Однако с появлением iPhone и Android-смартфонов компания BlackBerry начала стремительно терять долю рынка, не сумев адаптироваться к эре сенсорных экранов, мобильных приложений и отсутствию физических клавиатур. После нескольких лет упадка бренд прекратил самостоятельное производство устройств: права передавались сначала канадской TCL Communication (выпускала смартфоны под маркой BlackBerry с 2016 по 2020 год, включая KEYone), а затем американскому стартапу OnwardMobility, проект которого так и не был реализован.