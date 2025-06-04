Возрождение легенды: готовится перевыпуск культовых смартфонов BlackBerry

Александр


Китайская компания Zinwa Technologies объявила о масштабном проекте по «оживлению» популярных в прошлом смартфонов BlackBerry — Classic (Q20), Passport и KEYone. Планируется не просто возобновить их производство, но и кардинально модернизировать «железо», а главное — заменить оригинальную BlackBerry OS на современный Android. Первые детали представитель Zinwa раскрыл в интервью YouTube-каналу Returning Retro.

Компания Zinwa не обладает правами на бренд BlackBerry, поэтому смартфоны будут выпускаться под её собственной торговой маркой.

Первой моделью в перезапуске станет BlackBerry Classic, который возродится под именем Zinwa Q25 Pro. Его «начинка» претерпит радикальные изменения: новая материнская плата с 6-нм процессором MediaTek Helio G99, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ хранилища UFS 2.2. Камеры получат значительный апгрейд: основная на 50 Мп и фронтальная на 8 Мп вместо скромных 8 Мп и 2 Мп у оригинала. Дополнят список NFC, порт USB-C, слот для microSD и увеличенный до 3000 мАч аккумулятор (против 2515 мАч).

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Zinwa Q25 Pro уже доступен для предзаказа по цене $400, первые поставки запланированы на август 2025 года. Компания также анонсировала аналогичные проекты по возрождению BlackBerry KEYone (Zinwa P25) и Passport (Zinwa P26), детали о которых пока не раскрываются.

Основанная в 1984 году как Research In Motion (RIM), компания BlackBerry стала пионером и безраздельным лидером рынка «умных» телефонов для бизнеса в 2000-х годах. Её смартфоны (особенно серии Bold и Curve) славились уникальной физической QWERTY-клавиатурой, высочайшим уровнем безопасности и мессенджером BBM. Однако с появлением iPhone и Android-смартфонов компания BlackBerry начала стремительно терять долю рынка, не сумев адаптироваться к эре сенсорных экранов, мобильных приложений и отсутствию физических клавиатур. После нескольких лет упадка бренд прекратил самостоятельное производство устройств: права передавались сначала канадской TCL Communication (выпускала смартфоны под маркой BlackBerry с 2016 по 2020 год, включая KEYone), а затем американскому стартапу OnwardMobility, проект которого так и не был реализован.
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Комментарии

EDD
+582
EDD
Оставьте в покое легенду. Понятно ведь, что не взлетит, так же как и Нокиа. Их время ушло. И даже на ностальгии и великих именах тут бесполезно играть.
57 минут назад
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tellurian
+2416
tellurian EDD
Помимо железа, нужен сервис и функционал, ради которого они покупались.
Да и то, как показало время, текущие смартфоны более чем устраивают большинство.
44 минуты назад
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