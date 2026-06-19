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Возрождение легенды: сколько стоит новая «Волга»

Артем

Фото: Volga

Примерный диапазон цен на новинки уже известен.

В России официально начались продажи автомобилей под легендарным отечественным брендом Volga. С 19 июня первые машины уже поступили в 25 дилерских центров по всей стране.

Ожидается, что базовая стоимость среднеразмерного кроссовера К40 составит от 2,75 млн руб, а бизнес-седан C50 обойдется покупателям минимум в 2,9 млн руб. Самой дорогой моделью в линейке станет полноприводный кроссовер К50, цена на который будет стартовать от 4,2 млн руб. Полную информацию о точных комплектациях и ценах компания пообещала раскрыть чуть позже.

Новый проект представляет собой перезапуск знаменитого советского бренда. Современные автомобили Volga созданы на базе китайских моделей Geely, а именно кроссоверов Monjaro и Atlas, а также бизнес-седана Preface. Производство машин налажено в Нижнем Новгороде на мощностях Горьковского автозавода, где прежде выпускались европейские Skoda и Volkswagen.
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Источник:
РИА Новости
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