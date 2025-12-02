Возвращение легенды: обзор колонок Radiotehnika S-10NA

В 2024 году бренд Radiotehnika возродил знаменитую S-серию, которая была популярна в советские годы и выпустил на рынок серию S-20, в нее вошли активная модель S-20NA и пассивная S-20N. Устройства были хорошо приняты меломанами, кто ценит современные решения и качественный звук. Недавно производитель расширил линейку, представив более компактную линейку S-10, в которую вошла активная модель S-10NA и пассивная S-10N. Делимся впечатлениями о современной, мультимедийной акустике S-10NA.
Технические характеристики
• Число полос: 2
• Количество динамиков: 2
• Мощность встроенного усилителя: 2×30 Вт
• Частотный диапазон: 62 — 30 000 Гц (±3 дБ)
• Аналоговые входы: 3,5 мм, Phono+RCA
• Цифровые входы: Toslink (до 24 бит/48 кГц), USB-С (24 бит/48 кГц), Bluetooth 5.0 (aptX HD)
• Выходы: RCA (на сабвуфер), USB-A (для зарядки), на левую колонку
• Габариты: 140×250×232 мм
• Вес: 5,32 кг (две колонки)
О бренде Radiotehnika
«Радиотехника» — это история. Но не про высокие деревья и траву, которая кажется зеленее сквозь призму ностальгических воспоминаний. Это история звука, получившего международное признание во второй половине 20 века. Производитель акустики не боялся экспериментов, однако главной идеей бренда было качество.
Звучание наивысшего уровня распробовали не только в СССР, где «Радиотехника» заняла 35% аудиорынка. За первоклассным оборудованием потянулись из США, Германии, Финляндии и Австралии. К закату 80-х Radiotehnika стала главным производителем звука в Советском Союзе, выпуская до 1,5 млн единиц различной аудиоаппаратуры.
Сейчас Radiotehnika переживает некий ренессанс. Бренд перезапустился в 2023 году и стремительно набирает популярность, совмещая традиционные ценности и вековую историю с передовыми возможностями современных технологий.
Комплектация
Начнем с распаковки. Radiotehnika S-10NA поставляются в коробке из плотного картона. Кроме пары колонок внутри мы найдем сетевой шнур, адаптер питания на 24 В, акустический кабель, пульт ДУ и восемь резиновых ножек. Последние имеют клеевую основу и защищают устройство от скольжения и царапин на дне корпуса.
Дизайн и возможности
Дизайн колонок строг и лаконичен, но при этом гармонично вписывается в любой интерьер. Корпус выполнен из низкорезонансных МДФ-панелей и обтянут виниловой пленкой цвета черный ясень с текстурой волокон дерева. Покрытие не глянцевое и не собирает отпечатки пальцев. Нижнюю часть украшает алюминиевая вставка с названием бренда и изображением графика АЧХ.
Как и полагается, кнопку питания, регулятор громкости и переключение источников отдали главной колонке. Приятно, что дизайнеры не стали плодить лишние элементы и сосредоточили все эти функции в одном механическом колесике. Также вместо дисплея есть разноцветный индикатор, который обозначает выбранный вход, режимы звучания и помогает в процессе сопряжения Bluetooth. А если хочется полного минимализма, яркость светодиода можно убавить или вовсе отключить.
Задняя панель открывает целую россыпь входов:
• 3,5 мм AUX для внешних источников звука
• Оптический вход для совместимых ТВ и консолей
• USB-C для подключения ПК
• Выход на сабвуфер
• USB-A если надо зарядить смартфон или наушники
• RCA для аналоговых устройств
• Кнопка Bluetooth-сопряжения
• Клемма под заземление винилового проигрывателя
• Тумблер линейного и фоно режимов
• Пара клемм для соединения со второй колонкой
• Вход для сетевого адаптера
Удивило, что все названия портов переведены на русский язык. Смотрится самобытно, а главное — понятно.
На второй колонке только две клеммы для подключения к основной.
Как я уже говорил, динамики прикрыты съемной тканевой панелью. Роскошный звук обеспечивает драйвер диаметром 108 мм. Его главная фишка Polyglass — материал из бумаги и микрочастиц расплавленного стекла. Такие, к примеру, используют французы из Focal в своих топовых Hi-Fi системах.
За высокие частоты отвечает твиттер на 20 мм с шелковым куполом.
Размеры модели сбалансированы: 140×250×232 мм при общем весе 5,32 кг. Такие и рядом с рабочим ПК будут к месту и по бокам телевизора не будут выделяться.
Качество сборки радует. Все элементы подогнаны ровно, без стыков и зазоров там, где их быть не должно. Регулятор вращается плавно и мягко притормаживает на каждой ступени. Единственное, что вызвало вопросы — отсутствие каких-либо площадок или обозначений под ножки. Их приходится приклеивать «на глаз». Звучит странно для стационарного устройства, но колонку даже в руках держать приятно, хоть это случается и не часто.
Управление
Radiotehnika S-10NA предлагает ручное управление, но куда удобнее управлять устройством на расстоянии. Пульт ДУ, идущий в комплекте, помещается в ладони. Каждый вход выведен на отдельную клавишу, есть сопряжение по Bluetooth и, само собой, регулировка громкости, кнопки воспроизведения, паузы и перемотки.
Не обошлось без самого главного — настройки эквалайзера. Ориентироваться на каком уровне выставлены частоты придется по индикатору. Поначалу такой прием кажется непривычным, но к нему быстро привыкаешь. А если запутались — удержание центральной кнопки EQ вернет к стандартным показателям.
Для тех, кто не желает заморачиваться с настройкой, есть набор пресетов:
• Стерео — стандартный режим
• WideSound — добавляет объем и широту сцены
• Диалог — отдает приоритет вокалу или речи
• WideSound Plus — добавляет широту сцене с акцентом на средние частоты
Каждому из режимов соответствует свой индикатор, а за переключение отвечает кнопка Mode на пульте. Также предусмотрены клавиши для управления внешним сабвуфером.
В целом управление вышло удобным. А вот на материалах будто сэкономили. Создается впечатление, что если случайно сесть на пульт, его замена будет неизбежной. Также стоит отметить, что батареек формата AAA в комплекте нет, их покупку стоит запланировать заранее.
Звук
Пара слов о возможностях Radiotehnika S-10NA. В корпус каждой колонки вмонтировали два усилителя класса D мощностью 30 ватт. Частотный диапазон варьируется от 62 Гц до 30 кГц. Встроенный ЦАП поддерживает разрешение PCM до 24 бит/48 кГц, а Bluetooth 5.0 дружит с aptX HD с битрейтом до 576 кбит/с, что позволяет передавать звук без потерь в качестве.
Звучание колонок можно смело назвать честным, без лишних программных приукрашиваний. Бас умеренный, четкий, но не лишен объема в разумных пределах. Голоса не задираются до сибилянтов, из-за чего вокал не режет слух и в нем чувствуется естественность.
Сцена обширна и создает впечатление концертного зала у себя дома, при этом все инструменты хорошо и без усилий считываются, а общая картина не сваливается в массу. И что, пожалуй, самое главное — Radiotehnika S-10NA подойдут для любых жанров от хэвиметальных запилов и агрессивной электроники до размеренных блюза и инструментальной классики.
В качестве совета — экспериментируйте с расположением. Направленность звука и расстояние до слушателя могут заставить треки играть так, как нравится вам. Но стоит отметить, что даже небольшая площадь комнаты не станет причиной разочарования в звучании этой модели.
Впечатления
Я не общался ранее с возродившейся «Радиотехникой», но знаком с моделями советской закалки. И все, что могу сказать — камбэк определенно удался на славу. Это чувствуется как во внешности, так и в наполнении. Radiotehnika S-10NA — это дань прошлым заслугам советских дизайнеров с ноткой современности. Однако сохранив идентичность, модель не потеряла главного качества — хорошего, честного звука. Кроме того, колонки универсальны и достойно отыгрывают даже в скромных помещениях.
Сейчас цена Radiotehnika S-10NA составляет 29 990 руб, в которой каждая копеечка стоит того, чтобы вновь прикоснуться к легендарному бренду.
