VR-гарнитура поможет глухим «слышать»
Александр Кузнецов —
Принадлежащий компании Xiaomi бренд Black Shark запатентовал VR-гарнитуру, предназначенную для людей с нарушением слуха. Предполагается, что она будет обладать встроенным экраном, камерами и вычислительной начинкой на основе искусственного интеллекта.
Гарнитура распознаёт движения губ людей и преобразовывает устную речь в текст, который выводится на экран. Пользователь может читать этот текст и понимать, о чём говорят окружающие.
По слухам, приобретением бренда Black Shark заинтересована китайская компания Tencent, которая в настоящее время инвестирует в развитие метавселенной. Не исключено, что VR-гарнитура Black Shark станет частью глобального проекта. Впрочем, стоит понимать, что наличие патента вовсе не означает, что этот продукт в реальности разрабатывается и будет выпущен в продажу.
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