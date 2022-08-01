Вредный, но популярный лайфхак: как не надо охлаждать видеокарту

Геймеры и майнеры стремятся разными способами улучшить охлаждение видеокарт, и в ход идут даже совсем сомнительные решения. В последние недели популярными становятся медные прокладки, которые призваны решить проблему перегрева модуля памяти, однако эта деталь способна, напротив, сжечь видеокарту.Прокладку предлагается установить на модуль видеопамяти — так якобы будет рассеиваться больше тепла, а видеокарта в самом горячем месте станет на 10-15 градусов холоднее. Этот модуль нагревается до 100 градусов и выше, в результате сбрасывает производительность, что негативно сказывается на майнинге и играх. Сильный перегрев может вывести этот модуль из строя, а его замена обойдётся в несколько десятков тысяч рублей.Дело в том, что медь проводит хорошо не только тепло, но и электричество. Прокладка может запросто замкнуть несколько контактов, из-за чего видеокарта буквально сгорит через несколько секунд после включения, и вряд ли её после этого можно будет отремонтировать. Кроме того, вскрытие видеокарты, скорее всего, лишит вас гарантии. Компьютерные мастера советуют улучшать охлаждение не медными прокладками, а материалом, который не проводит электричество (например, специальными силиконовыми термопрокладками). Если у вас нет опыта, лучше не вскрывать видеокарту самостоятельно, а отдать её в мастерскую и попросить опытных людей улучшить отвод тепла от чипов.