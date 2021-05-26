





Компания Xiaomi представила версию смартфона Redmi Note 10 Pro для китайского рынка. Одновременно с этим был выпущен видеоролик, демонстрирующий, насколько прочным получился этот смартфон.Мучители подвергают Redmi Note 10 Pro всевозможным пыткам: бросают на твёрдую поверхность, перемалывают вместе с мелкими камнями, метают в него грецкие орехи в скорлупе, елозят по экрану саморезам, свёрлами и лезвиями, сдавливают стекло под прессом, прокручивают в барабане стиральной машинки вместе с ключами, камнями, болтами, гайками и монетами… Под конец его закидали кубиками льда.Судя по видео, этот смартфон с достоинством прошёл все испытания — он сохранил работоспособность, и на нём не осталось ни единой царапины.В Redmi Note 10 Pro используется защита из стекла Gorilla Glass Victus, которое в два раза устойчивее к царапинам, нежели Gorilla Glass 6, и не бьётся при падении с большой высоты. Очевидно, что прочность смартфона — заслуга как раз этого инновационного покрытия.Redmi Note 10 Pro был представлен в Китае сегодня. В этом смартфоне используется IPS-экран диагональю 6,6 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей с частотой обновления до 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 1100, набирающий в AnTuTu более 690 тысяч баллов, модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC 3.0, 5G, стереодинамики JBL и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с зарядкой от 0 до 100% за 42 минуты от комплектного 67-ваттного адаптера. Фронтальная камера 16-мегапиксельная, а основная обладает тремя модулями (главный 64 Мп, сверхширокоугольный 8 Мп и макро 2 Мп).Версия Redmi Note 10 Pro с 6 ГБ ОЗУ и 128-гигабайтным накопителем будет продаваться в Китае за 250 долларов, вариант в конфигурации 8 + 128 ГБ стоит 280 долларов, а 8 + 256 ГБ — 310 долларов.