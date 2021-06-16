Android представила ряд обновлений для Android. Часть из них уже доступна на смартфонах с Android 11, ждать обновления до 12 не придется.
Все нововведения:
- Обновится приложение «Сообщения». В нем будет добавлена возможность отметить сообщение как важное. Отметьте любое сообщение с любым собеседником. Вы легко сможете найти его позже, перейдя в раздел «Отмеченное».
- Усовершенствован Google Assistant. Теперь он совместим с бОльшим количеством приложений. Его можно попросить оплатить счет Capital One или проверить мили на Strava. Вы сможете увидеть все доступные ассистенту возможности. Для этого скажите «Окей, Google, команды».
- Добавлена функция обнаружения взгляда в бета-версии Google Assistant. С ней голосовой помощник воспринимает вас только когда вы смотрите на экран. Это защитит вас от случайных активаций ассистента, когда вы с кем-либо разговариваете.
- Добавлен инструмент для объединения смайлов под названием Emoji Kitchen. Допустим, вы создали идеальный эмодзи, смешав плачущее лицо со значком поднятых рук. В следующий раз, когда вы введете в Gboard что-то, что, по мнению Google, имеет отношение к нему, оно отобразится в виде предлагаемых эмодзи.
- В Android Auto появились новые возможности настройки, таких как ручная установка темного режима для приборной панели и использование смартфона для персонализации экрана запуска. Также теперь в Android Auto доступны приложения для зарядки электромобилей, парковки и навигации.
- Появилась собственная система оповещения о землетрясениях. Она использует миллионы устройств Android по всему миру в качестве мини-сейсмометров, чтобы определить, происходят ли тектонические движения. Сервис был запущен в августе прошлого года в Калифорнии, а в последнее время расширился до Греции и Новой Зеландии. Сегодня Google внедряет систему в Турции, Филиппинах, Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
Графика выхода обновлений нет. Их появление зависит от модели смартфона, оболочки операционной системы, версии программного обеспечения и местоположения пользователя.
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