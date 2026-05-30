Все главные анонсы Acer с выставки Computex 2026

Выставка Computex в 2026 году стала для Acer масштабной демонстрацией не только новой техники, но и смены приоритетов: компания представила устройства, которые раньше считались для неё неосновными. Был показан целый спектр гаджетов — от носимых аксессуаров и AR-очков до портативных консолей и даже электротранспорта. Главным лейтмотивом стал практичный искусственный интеллект: ИИ-ассистенты в очках, рекомендации в умных кольцах и выделенные нейронные процессоры в лёгких ультрабуках. Ниже — главные анонсы компании.Acer FreeSense Ring Ultra — тонкое (2,6 мм) и лёгкое (2–3 г) титановое кольцо для круглосуточного мониторинга здоровья, прямой конкурент Oura и Galaxy Ring. Внутри — датчики для отслеживания сердечного ритма, вариабельности сердечного ритма, уровня кислорода в крови (SpO₂) и фаз сна. В отличие от многих аналогов, оно обходится без обязательной месячной подписки: все данные и рекомендации доступны сразу.Главное преимущество — интеграция ИИ для персонализированных советов по здоровью. Корпус защищён по стандарту IP68 от пыли и воды. Цена в индонезийском релизе — около 3,5 млн рупий (~$215); ожидается, что в глобальной версии стоимость составит около $199–250, а старт продаж намечен на август 2026 года.Aspire Badge — это компактное 1,85-дюймовое носимое устройство с IPS-экраном (360×360 пикселей) для демонстрации анимаций, изображений и другого контента, загружаемого через приложение по Bluetooth. Значок крепится на булавку, магнит или шнурок, доступен в нескольких вариантах ношения и имеет защиту от воды. Он заботится и о безопасности владельца: есть кнопка экстренного вызова, SOS-сигнал азбукой Морзе и ночная подсветка.Встроенная память 16 МБ, аккумулятора 410 мА·ч хватает до 8 часов работы, предусмотрена синхронизация данных через Bluetooth 6.0. Устройство будет доступно в Северной Америке с конца 2026 года по цене от $50.Acer AR Vision GR0 — проводные AR-очки, создающие эффект 172-дюймового экрана с расстояния 6 метров. Два Micro OLED-дисплея (1920×1080 на глаз) с частотой 60 Гц и 95% охватом DCI-P3 позволяют смотреть 2D- и 3D-контент. Вес — всего 69 г, предусмотрена совместимость с Android, iOS и Windows, а также поддержка магнитных диоптрий. Стоимость — от $500, релиз в конце 2026 года.Acer GI0 AI Glasses — лёгкие (46 г) беспроводные очки на базе Google Gemini. Встроенная 12-мегапиксельная камера позволяет снимать фото и видео (1080p при 30 fps), а три микрофона с ИИ-шумоподавлением обеспечивают чистый звук. Очки поддерживают голосовое управление, мгновенный перевод речи и запись разговоров с расшифровкой. Работают от аккумулятора 217 мА·ч. Цена — от $300.Тонкий (12,9 мм) и лёгкий (1,25 кг) ультрабук в алюминиевом корпусе с выбором из четырёх пастельных цветов. Модель построена на новых процессорах Intel Core Series 3 с выделенным NPU до 17 TOPS для ускорения AI-задач, а суммарная производительность ИИ-платформы достигает 40 TOPS. 14-дюймовый WUXGA-дисплей (1920×1200) с частотой 120 Гц обеспечивает плавную картинку.Батареи 70 Вт·ч хватает до 19 часов воспроизведения видео, поддерживается быстрая зарядка (50% за полчаса). Из портов — два Thunderbolt 4, USB-A и HDMI. Стоимость стартует с $699 (за конфигурацию с Core 5, 8 ГБ ОЗУ и SSD 512 ГБ), релиз намечен на август 2026 года.Портативная консоль на Windows 11 построена на новейшем процессоре Intel Arc G3 Extreme с графикой Intel Arc B390, поддерживающей трассировку лучей и AI-масштабирование XeSS 3. 8-дюймовый WUXGA-экран с частотой 120 Гц, поддержкой VRR и пиковой яркостью 500 нит закрыт прочным стеклом Gorilla Glass Victus с DXC-покрытием. Эффективную систему охлаждения обеспечивает первый в портативках металлический вентилятор Predator AeroBlade, повышающий воздушный поток на 10%.Триггеры переключаются между микропереключателем (для шутеров) и холловскими датчиками (для гоночных симуляторов). Ёмкая батарея на 80 Вт·ч гарантирует долгие игровые сессии. Старт продаж — с октября 2026 года.27-дюймовый игровой монитор с 4K-разрешением и частотой обновления 180 Гц способен преобразовывать обычные 2D-игры в объёмное 3D-изображение в реальном времени. Для этого используются встроенные ИИ-алгоритмы и технология отслеживания движения глаз. IPS-панель обеспечивает 95% охвата DCI-P3, отклик 0,5 мс и яркость 400 нит. Поддерживаются AMD FreeSync Premium и совместимость с NVIDIA G-SYNC.Монитор оснащён разъёмами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, двумя динамиками по 5 Вт, а также имеет 3D-концентратор SpatialLabs для доступа к десяткам оптимизированных игр. Появится в продаже в четвёртом квартале 2026 года по цене $1300 в США и €1500 в Европе.Это 31,5-дюймовый профессиональный монитор на QD-OLED-панели с 4K UHD-разрешением и калибровкой цвета Delta E <1 — один из лучших в линейке для дизайнеров и видеографов. Он покрывает 99% DCI-P3 и 98% Adobe RGB, сертифицирован VESA DisplayHDR True Black 500 и имеет 10-битную глубину цвета. Время отклика составляет 0,03 мс (GtG), частота обновления — 120 Гц.Монитор оснащён двумя портами HDMI 2.1 и двумя DisplayPort 1.4, а также концентратором USB. Цена в Европе — 999 евро. Ожидается в четвёртом квартале 2026 года.Acer Nitro Blaze Link — это специализированное устройство для потоковой передачи игр с мощного ПК на портативный экран (фактически аналог PlayStation Portal от Sony). В отличие от обычных портативных консолей, у него нет собственного мощного «железа»: внутри скромные 1 ГБ LPDDR4 и 8 ГБ eMMC. Вся работа ложится на ПК, а сама приставка лишь транслирует картинку на свой 7-дюймовый сенсорный экран (1920×1200, IPS).Управление — полный набор геймпадных элементов, звук — два динамика по 2 Вт. Подключение по Wi-Fi 6, вес — всего 464 г. Заявленная совместимость с любыми играми и лаунчерами. Ориентировочная цена — 299–349 евро. Продажи начнутся в четвёртом квартале 2026 года.Вся серия использует «золотое» соотношение сторон 3:2, которое Acer считает оптимальным как для работы, так и для развлечений.— Флагманский Iconia Duo S14: 14,2-дюймовый OLED-экран с разрешением 2,8K (2880×1840), частота 120 Гц, 100% DCI-P3. Процессор MediaTek Dimensity 8300, до 256 ГБ UFS и 8 ГБ LPDDR5, две USB-C с поддержкой DisplayPort. Вес — 0,73 кг. Цена — от $699.— Средний Iconia Duo S12: 12,2-дюймовый OLED 2,8K (600 нит) с антибликовым покрытием, MediaTek Dimensity 7400, вес — 0,58 кг. Цена — от $549.— Начальный Iconia Duo D12: 12,2-дюймовый IPS 2400×1600 с частотой 90 Гц, MediaTek Helio G99, 8 ГБ LPDDR4, 128 ГБ памяти. Вес — 0,62 кг. Цена — от $399.Все три модели работают на Android 16 с потенциальной возможностью апгрейда до 18 версии в будущем, имеют слот для microSD до 1 ТБ и обеспечивают до 10 часов работы. Поддерживаются активное перо, клавиатура и подставка. Продажи начнутся в третьем квартале 2026 года.В рамках стратегии подключённой электронной мобильности (Smart Connected E-mobility) Acer представила электросамокат Acer Nitro eCity Plus (ANCI-R8620O-260). Модель ориентирована на повседневные поездки по городу и семейное использование. Конструкция позволяет гибко перевозить грузы и адаптируется под разные нужды. Оснащён несколькими режимами езды, отзывчивой системой подачи мощности и съёмным аккумулятором.Главная особенность — тесная интеграция с приложением Acer eMobility. Через смартфон можно голосом проверять уровень заряда, управлять освещением и получать уведомления о попытке угона. Запланирован к выходу на Тайване с сентября 2026 года по цене 49 800 тайваньских долларов.