Все главные анонсы Acer с выставки Computex 2026

Выставка Computex в 2026 году стала для Acer масштабной демонстрацией не только новой техники, но и смены приоритетов: компания представила устройства, которые раньше считались для неё неосновными. Был показан целый спектр гаджетов — от носимых аксессуаров и AR-очков до портативных консолей и даже электротранспорта. Главным лейтмотивом стал практичный искусственный интеллект: ИИ-ассистенты в очках, рекомендации в умных кольцах и выделенные нейронные процессоры в лёгких ультрабуках. Ниже — главные анонсы компании.
- Умное кольцо Acer FreeSense Ring Ultra
- Умный значок Acer Aspire Badge
- Умные очки Acer AI Glasses GI0 и Acer AR Glasses GR0
- Ноутбук Acer Swift Air 14
- Приставка игровая Predator Atlas 8
- Монитор Predator XB273K 3D
- Монитор Acer ProDesigner PE320QK G0
- Приставка игровая Acer Nitro Blaze Link
- Планшеты Acer Iconia Duo
- Самокат Acer Nitro City Plus
Умное кольцо Acer FreeSense Ring Ultra
Главное преимущество — интеграция ИИ для персонализированных советов по здоровью. Корпус защищён по стандарту IP68 от пыли и воды. Цена в индонезийском релизе — около 3,5 млн рупий (~$215); ожидается, что в глобальной версии стоимость составит около $199–250, а старт продаж намечен на август 2026 года.
Умный значок Acer Aspire Badge
Встроенная память 16 МБ, аккумулятора 410 мА·ч хватает до 8 часов работы, предусмотрена синхронизация данных через Bluetooth 6.0. Устройство будет доступно в Северной Америке с конца 2026 года по цене от $50.
Умные очки Acer AI Glasses GI0 и Acer AR Glasses GR0
Ноутбук Acer Swift Air 14
Тонкий (12,9 мм) и лёгкий (1,25 кг) ультрабук в алюминиевом корпусе с выбором из четырёх пастельных цветов. Модель построена на новых процессорах Intel Core Series 3 с выделенным NPU до 17 TOPS для ускорения AI-задач, а суммарная производительность ИИ-платформы достигает 40 TOPS. 14-дюймовый WUXGA-дисплей (1920×1200) с частотой 120 Гц обеспечивает плавную картинку.
Батареи 70 Вт·ч хватает до 19 часов воспроизведения видео, поддерживается быстрая зарядка (50% за полчаса). Из портов — два Thunderbolt 4, USB-A и HDMI. Стоимость стартует с $699 (за конфигурацию с Core 5, 8 ГБ ОЗУ и SSD 512 ГБ), релиз намечен на август 2026 года.
Игровая приставка Predator Atlas 8
Триггеры переключаются между микропереключателем (для шутеров) и холловскими датчиками (для гоночных симуляторов). Ёмкая батарея на 80 Вт·ч гарантирует долгие игровые сессии. Старт продаж — с октября 2026 года.
Монитор Predator XB273K 3D
27-дюймовый игровой монитор с 4K-разрешением и частотой обновления 180 Гц способен преобразовывать обычные 2D-игры в объёмное 3D-изображение в реальном времени. Для этого используются встроенные ИИ-алгоритмы и технология отслеживания движения глаз. IPS-панель обеспечивает 95% охвата DCI-P3, отклик 0,5 мс и яркость 400 нит. Поддерживаются AMD FreeSync Premium и совместимость с NVIDIA G-SYNC.
Монитор оснащён разъёмами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, двумя динамиками по 5 Вт, а также имеет 3D-концентратор SpatialLabs для доступа к десяткам оптимизированных игр. Появится в продаже в четвёртом квартале 2026 года по цене $1300 в США и €1500 в Европе.
Монитор Acer ProDesigner PE320QK G0
Монитор оснащён двумя портами HDMI 2.1 и двумя DisplayPort 1.4, а также концентратором USB. Цена в Европе — 999 евро. Ожидается в четвёртом квартале 2026 года.
Игровая приставка Acer Nitro Blaze Link
Управление — полный набор геймпадных элементов, звук — два динамика по 2 Вт. Подключение по Wi-Fi 6, вес — всего 464 г. Заявленная совместимость с любыми играми и лаунчерами. Ориентировочная цена — 299–349 евро. Продажи начнутся в четвёртом квартале 2026 года.
Планшеты Acer Iconia Duo (S14, S12, D12)
— Средний Iconia Duo S12: 12,2-дюймовый OLED 2,8K (600 нит) с антибликовым покрытием, MediaTek Dimensity 7400, вес — 0,58 кг. Цена — от $549.
— Начальный Iconia Duo D12: 12,2-дюймовый IPS 2400×1600 с частотой 90 Гц, MediaTek Helio G99, 8 ГБ LPDDR4, 128 ГБ памяти. Вес — 0,62 кг. Цена — от $399.
Электросамокат Acer Nitro City Plus
В рамках стратегии подключённой электронной мобильности (Smart Connected E-mobility) Acer представила электросамокат Acer Nitro eCity Plus (ANCI-R8620O-260). Модель ориентирована на повседневные поездки по городу и семейное использование. Конструкция позволяет гибко перевозить грузы и адаптируется под разные нужды. Оснащён несколькими режимами езды, отзывчивой системой подачи мощности и съёмным аккумулятором.
Главная особенность — тесная интеграция с приложением Acer eMobility. Через смартфон можно голосом проверять уровень заряда, управлять освещением и получать уведомления о попытке угона. Запланирован к выходу на Тайване с сентября 2026 года по цене 49 800 тайваньских долларов.