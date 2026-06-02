Все и сразу: обзор наушников realme Buds Air8 Pro с двумя динамиками и собственным ЦАП

Содержание

Технические характеристики:

Комплектация, дизайн и эргономика

Управление и возможности

Звучание и микрофон

Автономность

Впечатление

Бренд realme представил новую TWS-гарнитуру Buds Air8 Pro. Ценник 8 990 рублей намекает на крепкий «середняк», но подождите. Встроенный ЦАП, по паре динамиков на каждый наушник, поддержка Hi-Res, ИИ на борту — и это далеко не всё. Делимся впечатлениями о «затычках», которые вышли значительно дороже заявленной стоимости.: 20–40 000 Гц31 Ом114 дБAAC, LHDC, SBCUSB-C6 микрофоновестьдо трёх устройствверсия 6.1: кейс — 590 мА·ч, наушники — по 62 мА·чIP555,1 г48 × 60 × 24,2 мм; 53 г: чёрный, белыйСодержание коробки стандартное по современным меркам: кейс с гарнитурой, документация и пара дополнительных амбушюр — маленькие и средние.Кейс у Buds Air8 Pro — воплощение эстетики и стиля. Коробочка по всему периметру выполнена из пластика с приятным бархатистым покрытием. Верхняя площадка крышки украшена зеркальцем с логотипом бренда. Такое решение и смотрится приятно, и имеет некоторую практическую пользу: можно посмотреть на своё отражение, например, перед важным мероприятием. Пачкается такая фича довольно быстро, но и протереть её — дело пары секунд. В остальном следы прикосновений совершенно незаметны, по крайней мере в белой версии, которая и попала мне в руки.В передней выемке расположены индикатор заряда и сопряжения. Порт USB-C поместили на задней стороне корпуса. Крышка открывается легко, а при закрытии издаёт приятный щелчок.Футляр выглядит привлекательно не только снаружи. Внутренняя сторона крышки напоминает о главной идее бренда — «Make it Real» («Сделай это реальным»), а под ним можно разглядеть автограф дизайнера.Посадочные выемки расположены горизонтально, в верхней их части видны контакты для зарядки. Магниты вопросов не вызывают: держат крепко, при этом наушники достаются лёгким сдвигом ножки в сторону.Сами наушники сохранили общий дизайн-код. Основная часть — в белом глянце, а сенсорные боковые площадки отражают окружение, как крышка кейса. В ушах «затычки» сидят удобно и плотно. Особенно понравилось приятное мягкое покрытие амбушюр — о такой мелочи заботится далеко не каждый производитель.Звуковой канал получил двойную защиту от попадания пыли и прочих неприятностей внутрь устройства: металлическую сетку непосредственно на наушнике и силиконовую со стороны амбушюр.Buds Air8 Pro работают в связке с фирменным приложением realme Link, которое доступно как на iOS, так и на Android. В нём собрано управление всеми устройствами бренда. Рассмотрим, чем оно полезно именно для этой модели.Управление осуществляется свайпами по зеркальной ножке наушников. Всё вполне стандартно:• Двойное касание — воспроизведение/пауза.• Тройное касание — следующий трек.• Удержание — смена режимов шумоподавления.• Свайп вверх/вниз — регулировка громкости.При желании реакцию на касания можно изменить. Например, на вызов голосового помощника, запуск ИИ-переводчика и многое другое.К слову, ИИ-функции здесь понимают русский язык. Можно запустить синхронный перевод иностранного подкаста или в реальном времени понять, о чём говорит собеседник, язык которого вы не знаете.Настроить можно и профиль шумоподавления, которых здесь четыре варианта: умеренный, средний, максимальный и умный. Последний автоматически подстраивается под окружающий шум и делает это весьма достойно.Для фанатов «пошаманить» со звуком есть шестиполосный эквалайзер и четыре готовых профиля.Среди прочего в приложении можно найти игровой режим, снижающий задержку звука, а также MindFlow — набор из 11 треков для релакса. Среди них звуки природы, лёгкие инструментальные композиции и даже белый шум.Перейдём к главному — звуку. Он однозначно впечатляет. Buds Air8 Pro умеют работать с кодеком LHDC, что порадует слушателей, которые не готовы идти на звуковые компромиссы. Проще говоря, наушники умеют в Hi-Res. По словам бренда, модель получила сразу по два динамика: 11-миллиметровый драйвер отвечает за средние и бас, а 6-миллиметровый динамик выдаёт высокие частоты. В каждом наушнике есть свой собственный ЦАП — верхние и нижние частоты обрабатываются отдельно, снижая помехи до минимума. Звучит как серьёзная заявка на победу.Поскольку устройство оказалось хорошо откалибровано из коробки, я использовал начальные настройки. Высокие частоты звучат кристально чисто, с широким охватом сцены и хорошим позиционированием. Я не люблю перегруз басов, поэтому «низы» мне подошли в самый раз — плотные, объёмные, сбалансированные. Впрочем, для фанатов жанра Drum’n’Bass этого может показаться мало. Тут на помощь придёт соответствующий ползунок эквалайзера. Середина проработана на славу: она не растворяется в низких частотах, но и не выпирает поверх основной звуковой картины. С высокими тоже всё в порядке.Положа руку на сердце, звучание Buds Air8 Pro можно назвать универсальным. Наушники хорошо справляются с любыми жанрами, включая тяжёлый метал. При этом даже если вывернуть громкость до упора, а её запас очень высок, инструменты не сольются в единую массу и сохранят динамику трека.Пару слов о микрофонах. Их тут шесть — по три на каждый наушник. Вкупе с шумоподавлением собеседник слышит чёткую, разборчивую речь без посторонних шорохов и шуршания при встречном потоке ветра.В кейс Buds Air8 Pro установлен аккумулятор на 590 мА·ч, а в каждый наушник — по 62 мА·ч. При громкости 50–60% и кодеке LHDC наушники продержатся около 9–10 часов без использования шумоподавления. С включённым ANC автономность упадёт до 6–7 часов. А если вы не заядлый аудиофил и Hi-Res вам ни к чему, то кодек AAC продлит работу батареи до 12 и 9 часов соответственно.Зарядного кейса хватит ещё на две полные дозаправки наушников. Для пополнения энергии с 0 до 100% у розетки придётся подождать пару часов.realme Buds Air8 Pro уже доступны по цене 8 990 рублей в официальном ретейле и почти вдвое дешевле на маркетплейсах. И даже если брать новинку по максимальному прайсу, это очень хороший вариант по соотношению цены и качества. Судите сами: превосходный звук под любой жанр, высокая автономность, крепкий шумодав, встроенный ИИ и богатое настройками приложение. Наушники можно смело называть доступным флагманом, мимо которого не стоит проходить.