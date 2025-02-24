Все iPhone 17 появились на одном изображении





Особенно удивляет дизайн Pro-версий. Особенно удивляет дизайн Pro-версий. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Инсайдер Маджин Бу опубликовал на своей страничке в X новое изображение, где собраны все рендеры будущей линейки iPhone 17.Первым идет iPhone 17 Air, который, если верить слухам, станет самым тонким смартфоном Apple, заменит модель Plus и получит новый горизонтальный дизайн камер. Следом расположен базовый iPhone 17. Как ранее полагали инсайдеры, его внешность останется без изменений и будет в точности повторять iPhone 16.Гораздо интереснее выглядят iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. На рендерах область задней крышки выделена другим оттенком. Это может говорить о том, корпус смартфона станет двухцветным, чтобы сочетаться с подложкой модуля камер.Пока нет подтверждений в подлинности изображений, однако Маджин Бу входит в список надежных инсайдеров. Ранее он предсказал характеристики iPad mini, расцветки iPhone 12, а также опубликовал точные снимки макетов iPhone 16.