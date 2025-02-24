Все iPhone 17 появились на одном изображении

Артем
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Особенно удивляет дизайн Pro-версий.

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Инсайдер Маджин Бу опубликовал на своей страничке в X новое изображение, где собраны все рендеры будущей линейки iPhone 17. 

Первым идет iPhone 17 Air, который, если верить слухам, станет самым тонким смартфоном Apple, заменит модель Plus и получит новый горизонтальный дизайн камер. Следом расположен базовый iPhone 17. Как ранее полагали инсайдеры, его внешность останется без изменений и будет в точности повторять iPhone 16.

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Гораздо интереснее выглядят iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. На рендерах область задней крышки выделена другим оттенком. Это может говорить о том, корпус смартфона станет двухцветным, чтобы сочетаться с подложкой модуля камер.

Пока нет подтверждений в подлинности изображений, однако Маджин Бу входит в список надежных инсайдеров. Ранее он предсказал характеристики iPad mini, расцветки iPhone 12, а также опубликовал точные снимки макетов iPhone 16.
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Источник:
X
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Комментарии

kardigan
+3915
kardigan
С какой стороны он станет ещё тоньше? Сторона блока камер конечно же не в счёт!
У моего тв всё наоборот- вроде панель всего 3.5 см, а снизу в три раза больше-толку то, что где то тоньше, если по большому счёту этот параметр нужно считать по наибольшему значению-ибо он ни места в итоге не сэкономил, ни пользы никакой нет.
16 минут назад
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