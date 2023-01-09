Все модели iPhone 15 получат новый дизайн и долгожданный разъём. Apple уже запустила их тестовое производство

Компания Foxconn получила инструкции по запуску пробного производства iPhone 15, чтобы учесть специфический дизайн и производственные потребности устройств перед массовой их сборкой, которая стартует во второй половине года.По данным Economic Daily News, в 2023 году процесс массового производства смартфонов Apple‌ будет отличаться от предыдущих лет того, что сборка будет осуществляться как в Китае, так и в Индии.Многие авторитетные инсайдеры утверждают, что этой осенью Apple также представит четыре модели серии iPhone 15, включая обычный iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra.Все устройства будущего модельного ряда получат Dynamic Island (два выреза в дисплее вместо чёлки с интерактивными уведомлениями), порт USB-C и основную камеру на 48 Мп. Топовые девайсы серии, ‌iPhone 15‌ Pro и ‌iPhone 15‌ Ultra, могут быть оснащены титановой рамой, «пухлым» корпусом в стиле iPhone 5c, сенсорными кнопками регулировки громкости с виброоткликом и более быстрым разъёмом USB-C.Скорее всего, Apple не станет изменять традициям и представит новые флагманские смартфоны в сентябре 2023 года.