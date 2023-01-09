Apple iPhone 15

Все модели iPhone 15 получат новый дизайн и долгожданный разъём. Apple уже запустила их тестовое производство

Фархад

iPhone 15 Concept

Компания Foxconn получила инструкции по запуску пробного производства iPhone 15, чтобы учесть специфический дизайн и производственные потребности устройств перед массовой их сборкой, которая стартует во второй половине года.

По данным Economic Daily News, в 2023 году процесс массового производства смартфонов Apple‌ будет отличаться от предыдущих лет того, что сборка будет осуществляться как в Китае, так и в Индии.

Многие авторитетные инсайдеры утверждают, что этой осенью Apple также представит четыре модели серии iPhone 15, включая обычный iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra.

Все устройства будущего модельного ряда получат Dynamic Island (два выреза в дисплее вместо чёлки с интерактивными уведомлениями), порт USB-C и основную камеру на 48 Мп. Топовые девайсы серии, ‌iPhone 15‌ Pro и ‌iPhone 15‌ Ultra, могут быть оснащены титановой рамой, «пухлым» корпусом в стиле iPhone 5c, сенсорными кнопками регулировки громкости с виброоткликом и более быстрым разъёмом USB-C.

Скорее всего, Apple не станет изменять традициям и представит новые флагманские смартфоны в сентябре 2023 года.

А новые наушники и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Продажи iPhone в России рухнули
iPhone стал часто выключаться, особенно на морозе. Что делать?
Удобная функция экосистемы Apple приходит на Android-смартфоны
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей
В Россию стали завозить смартфоны Apple и Samsung с неприятными особенностями и ограничениями
В России начали продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу