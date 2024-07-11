Все побегут скупать iPhone 16 только из-за одной фичи. Apple в этом уверена

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым



Сразу несколько отраслевых аналитиков рассказали изданию Bloomberg, что Apple планирует продать 90+ млн iPhone 16 до конца 2024 года.Источники отмечают, что компания рассчитывает на безумно высокую популярность функций искусственного интеллекта. Apple уже сообщила поставщикам и партнёрам, что планирует увеличить поставки новых iPhone на 10% по сравнению с серией iPhone 15, которая в первые три месяца после релиза продалась тиражом 81 млн штук.В этом нет ничего удивительного, учитывая, что функции Apple Intelligence будут доступны только двух актуальных моделях iPhone — iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Компания верит, что это подстегнет пользователей более старых устройств обновиться в этом году.Вполне вероятно, что у Apple есть и другие козыри в рукаве, но о них мы узнаем только на сентябрьской презентации.