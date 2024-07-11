Все побегут скупать iPhone 16 только из-за одной фичи. Apple в этом уверена

Фархад
iPhone 16 // Konstantin Milenin

Сразу несколько отраслевых аналитиков рассказали изданию Bloomberg, что Apple планирует продать 90+ млн iPhone 16 до конца 2024 года.

Источники отмечают, что компания рассчитывает на безумно высокую популярность функций искусственного интеллекта. Apple уже сообщила поставщикам и партнёрам, что планирует увеличить поставки новых iPhone на 10% по сравнению с серией iPhone 15, которая в первые три месяца после релиза продалась тиражом 81 млн штук.

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В этом нет ничего удивительного, учитывая, что функции Apple Intelligence будут доступны только двух актуальных моделях iPhone — iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Компания верит, что это подстегнет пользователей более старых устройств обновиться в этом году.

Вполне вероятно, что у Apple есть и другие козыри в рукаве, но о них мы узнаем только на сентябрьской презентации.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Anatoly076
+238
Anatoly076
Эту новость с ИИ мусолят уже с зимы. Походу нет никакого ажиотажа передать свое устройство под администрирование чему-то или кому-то!!! По суди в реальном времени ИИ будет иметь доступ ко всему что есть вообще на смартфоне (от приложений, звонков, почтовика, до медиатеки и т.д.) и кому это надо? Некоторые пользователи спустя годы «открывают для себя секретные функции iOS” а тут еще и ИИ который вообще не расколдуешь! Да и потом где та грань, когда ИИ не перешлет код подтверждения мошенникам при оформлении кредита или других действий?

Например многие системы настроены на то что есть административные команды, которые позволяют нейросетям или моделям ИИ — условно «однозначно верить» запросу. Где гарантия, что без ведома хозяина ИИ не выполнит команду стороннего запроса! Второй момент — это же по сути некоторый обход стандартной защиты смартфонов биометрией и т.д. Представляете себе, чувак (преступник) погиб, ну типа айфономана защищен! Делаешь административный запрос ИИ — ответить на последнее сообщение ВА — и тут окей ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вот держи! По сути это 2 пользователя на устройстве с правами «супер пользователя»!!! 🤔
Сегодня в 08:38
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Hello!
+725
Hello! Anatoly076
Всегда есть второй суперпользователь. Тут уже три получается))
2 часа назад в 09:08
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tellurian
+1518
tellurian
Я точно не буду. Буду ждать 17.
Если только будут очень интересные ул алия на 16 у нас. Я так 15 купил, было очень выгодно.
2 часа назад в 09:23
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