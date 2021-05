Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 (LTE/5G)

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE 5G)

Galaxy Note 10 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Fold (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy A71 (LTE/5G)

Galaxy A51 (LTE/5G)

Galaxy A52 (LTE/5G)

Galaxy A72

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy A31

Galaxy A41

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02

Galaxy A02s

Galaxy A12

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M02

Galaxy M02s

Galaxy M21

Galaxy M21s

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition

Galaxy M31s

Galaxy M51

Galaxy F41

Galaxy F62

Galaxy F02s

Galaxy F12

Galaxy XCover Pro

Galaxy XCover 5

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S6 (LTE/5G)

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab Active 3







Сайт SamMobile опубликовал список устройств Samsung, которым в этом году или позже станет доступно обновление Android 12. На этой версии Android будет основана оболочка One UI 4.0, анонс которой, как предполагается, может состояться в августе этого года на мероприятии Galaxy Unpacked одновременно с презентацией нескольких флагманских и субфлагманских смартфонов и планшетов.Устройства, для которых Samsung готовит обновление One UI 4.0 на базе Android 12:Очевидно, что оболочка One UI 4.0 на базе Android 12 также будет установлена на новые смартфоны и планшеты, которые выйдут после релиза обновления. Новую оболочку с самой свежей версией операционной системы прежде всего стоит ждать на флагманских устройствах и гаджетах средней ценовой категории.