Все телевизоры Samsung лишатся одной из главных функций

Артем
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Фото: Samsung

Причем речь идет не только о будущих моделях, но и о тех, которые использовали удобную опцию поиска уже несколько лет.

Об этом рассказал портал Gizmochina. По информации техподдержки Samsung, голосовой помощник Google Assistаnt исчезнет из всех смарт тв бренда с 1 марта 2024 года, включая следующие модели: 

  • Все модели Smart TV 2021 и 2022 года;
  • Линейки QLED 2020 года с 4K и 8K разрешением;
  • Телевизоры линейки Crystal UHD 2020 года;
  • Серия Lifestyle TVs 2020 года (Frame, Serif, Terrace и Sero).


Как сообщает Samsung, виртуального помощника удаляют из-за «смены политики Google». Заменить голосовое управление предлагается аналогами: родное приложение SmartThings, Bixby или Amazon Alexa. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

–57
oskar
Отличная новость, он и так на фиг не нужен был.
Сегодня в 13:44
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Тарас Кавардак
0
Тарас Кавардак
От него толку ноль! И прицепом биксби и все остальные бы тоже...
Сегодня в 18:13
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