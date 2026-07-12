Все впереди: назван худший год на рынке оперативной памяти

«Мы прогнозируем, что следующий год станет худшим годом в истории отрасли с точки зрения поставок. Спрос наших клиентов продолжает расти, в то время как наши производственные мощности ограничены», — констатировал Квак Но‑Джун.

Глава южнокорейской компании SK Hynix Квак Но-Джун заявил, что следующий год станет худшим в истории отрасли с точки зрения поставок оперативной памяти, а глобальный дефицит чипов продлится как минимум до 2030 года. Топ-менеджер подчеркнул, что производители не успевают за спросом со стороны клиентов.По словам гендиректора SK Hynix, разрыв между спросом и предложением на рынке микросхем памяти продолжает увеличиваться. Главная проблема кроется в технологическом тупике: темпы расширения фабрик отстают от потребностей рынка.Руководитель добавил, что даже масштабное развертывание новых линий не позволит полностью удовлетворить аппетиты рынка в ближайшие годы: потребительский спрос будет превышать производственные мощности даже после 2030 года.Главной причиной дефицита выступает взрывной рост индустрии искусственного интеллекта и дата-центров, которым требуются колоссальные объемы высокопроизводительной памяти.• Инфраструктурные ограничения: строительство и запуск новых полупроводниковых фабрик занимает годы и требует десятков миллиардов долларов;• Технологическая сложность: производство памяти нового поколения требует сложного и дефицитного литографического оборудования;• Рост клиентских аппетитов: спрос растет не только в сегменте серверов, но и в сферах автомобилестроения и потребительской электроники.Ведущие игроки рынка уже начали экстренное расширение полупроводниковой инфраструктуры, однако этот процесс требует времени. Samsung Electronics и SK Hynix активно участвуют в масштабной программе правительства Южной Кореи, задача которой — удвоить объемы производства ОЗУ в течение ближайших пяти лет. Для этого компании направляют рекордные бюджеты на модернизацию существующих заводов, с целью минимизировать последствия кризиса для конечных потребителей.