Всегда готов: TECNO представил новую серию смартфонов CAMON 50

Артем


Новинки объединяют более 80 полезных ИИ-функций, высочайший уровень защиты корпуса, продвинутые возможности для съёмки с захватом движения и 200 ГБ бесплатного облачного хранилища на 3 года для российских пользователей.

Бренд TECNO провел закрытое мероприятие к запуску серии смартфонов CAMON 50 для российских СМИ и блогеров. Гости познакомились с двумя новыми камерофонами CAMON 50 и CAMON 50 Ultra 5G и стали свидетелями представления победителя конкурса-кастинга «Хвостатый амбассадор TECNO CAMON 50». Кокер-спаниель Стеша стала олицетворением слогана «Всегда готов!». Вместе с хозяйкой она приняла участие в официальной части, в дальнейшем мордочка очаровательного кокер-спаниеля появится в диджитал-кампании бренда. 



Журналисты и создатели контента протестировали смартфоны в реальных условиях: проехались на багги с активной съёмкой, опробовали возможности оптического зума и поснимали бегущих оленей на фото, выбрались из лабиринта с помощью умного ассистента Элла. Главный вывод: серия смартфонов CAMON 50 действительно «Всегда готова» — к грязи, скорости, дикой природе и любым вызовам.

CAMON 50 Ultra 5G: флагманская камера, умный ИИ и максимальная защита



Камера

Сердцем CAMON 50 Ultra 5G стала продвинутая система камер. Основной модуль — 50 Мп Sony LYTIA 700C (1/1.56«, OIS, f/1.88) для сложной ночной съёмки и исключительной чёткости даже при недостаточном освещении. Впервые в линейке представлен 50 МП портретный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, который позволяет снимать удалённые объекты без потери качества. Систему дополняет 8 МП ультраширокоугольная камера. Фронтальная камера поддерживает 50 МП для детализированных селфи и видеозвонков в 4K.

Суперзум 60X на базе ИИ позволяет различать мельчайшие детали на расстоянии до 200 метров: от архитектурных достопримечательностей до динамичных событий на стадионе.

Флагманский режим захвата движения позволяет делать чёткие снимки движущихся объектов и работает в диапазоне фокусного расстояния — от 0.6X до 5X. Алгоритм автоматически распознаёт прыжки, резкие движения, а теперь ещё и животных и птиц. Идеальное решение для съёмки без подготовки домашних питомцев, дикой природы или активных детей.

Практичность

Серия CAMON 50 получила максимальную пыле- и влагозащиту по стандарту IP69K / IP69 / IP68 / IP66 — корпус выдерживает пыль, полное погружение в воду и даже струи горячей воды под давлением.

Аккумулятор 6500 мА·ч сохраняет не менее 80% эффективной ёмкости после 1800 циклов зарядки (до 5 лет работы). Смартфонами поддерживается быстрая зарядка 45 Вт, обходной режим питания и три режима скорости. По стандарту TÜV SÜD смартфон способен работать более двух дней на одном заряде.

80+ функций искусственного интеллекта

ИИ-ассистент Элла помогает ещё быстрее справляться с повседневными задачами: теперь в каждом новом CAMON 50 уже есть более чем 80 функций искусственного интеллекта, доступных сразу и бесплатно. Для удобной навигации добавился Нулевой экран. 

Была усовершенствована интеграция с сервисами Яндекса. Кроме того, все модели серии получили встроенный интеллектуальный ассистент OZON, который позволяет пользователям совершать максимально выгодные покупки, сравнивать характеристики нескольких товаров и формировать удобные подборки.

Появилась функция «Умные закладки»: Элла анализирует содержимое экрана, делает краткую сводку, сохраняет скриншот, создаёт теги и отмечает расположение информации. Все данные отправляются в раздел «База знаний» — важное больше не теряется среди тысяч сохранённых изображений.

Всего в смартфоне доступно 80+ ИИ-функций, включая:

ИИ Галерея искусств — обработка фото в стиле известных художников и туристических мест
ИИ Студия — удаление бликов, теней, отражений и редактирование уже готовых снимков
Функции Эскиз + генерация видео — рисование наброска в «Заметках» и мгновенное оживление по текстовому промпту
Кнопка быстрого действия — рифлёная физическая кнопка на корпусе для мгновенного доступа к часто используемым функциям и умному ИИ-ассистенту. 

Главный хвостатый 


Конкурс «Хвостатый амбассадор TECNO CAMON 50» завершился, собрав тысячи заявок со всей России. Участники представили видеовизитки своих питомцев, демонстрируя их характер, активность и уникальные повадки. По итогам отбора главным амбассадором проекта стала кокер-спаниель Стеша. 

Жюри TECNO и «Четыре Лапы» отметили её выразительность в кадре, эмоциональность и естественное поведение, которое органично отражает ключевую идею серии смартфонов CAMON 50 — готовность к любым жизненным моментам и динамичным сценариям съёмки.

И багги по силам


После официальной части гостей ждал полигон под открытым небом. Журналистам и блогерам предложили проехать на багги по пересечённой местности — с грязью, лужами, пылевыми облаками и резкими ускорениями. Задача заключалась в том, чтобы снимать движущиеся машины и водителей на TECNO CAMON 50 Ultra 5G, используя режим захвата движения FlashSnap с возможностью приближения до 5X.

Результат превзошёл ожидания. Несмотря на тряску, брызги грязи и переменчивое освещение, смартфон выдавал чёткие и детализированные кадры без смазов и дрожания. Автоматическое распознавание движения срабатывало мгновенно — достаточно было навести камеру на багги, и телефон сам подбирал оптимальные настройки выдержки и фокусировки.

Среди характеристик был особенно отмечен уровень защиты IP69K: после заездов смартфоны были покрыты слоем пыли и грязи. Достаточно было ополоснуть их водой — и устройства продолжили работать без нареканий. Некоторые участники намеренно погружали телефоны в лужи, чтобы проверить заявленную влагозащиту. Тесты пройдены.

ЗаЗУМили оленей 



Следующей локацией стал вольер с оленями. Животные находились на расстоянии от 50 до 200 метров от наблюдательной площадки — идеальные условия для проверки суперзума 60X на базе ИИ и 3X оптического телеобъектива.

Участники мероприятия снимали оленей, которые бегали по пастбищу, перепрыгивали небольшие препятствия и периодически скрывались в кустах. TECNO CAMON 50 Ultra 5G позволил на оптическом зуме 3X получить идеально чёткий портрет животных с детализацией шерсти. На 10-20X хорошо считывались движения и повадки, а на 60X можно было рассмотреть рога, глаза и текстуру шкуры, несмотря на цифровое приближение.

Благодаря ИИ Автозуму смартфон сам предлагал оптимальное кадрирование уже после съёмки: три варианта обрезки, которые превращали случайный снимок в кадр с правильной композицией.

Не смогли запутать



Финальной точкой тест-драйва стал лабиринт площадью 500 кв. м, разделённый на три зоны сложности. Условия были следующими: участники заходили в лабиринт без карты и навигатора, полагаясь только на голосового ассистента Элла и ИИ-функции TECNO CAMON 50.

Задача заключалась в том, чтобы выбраться наружу, используя возможности искусственного интеллекта TECNO AI. Участники преодолевали маршрут, решая загадки и выполняя творческие задания, которые помогали в полной мере овладеть арсеналом удобных инструментов ИИ от TECNO. Таким образом, поиск выхода из лабиринта стал увлекательной задачей, в которой помимо командной работы по прохождению пути нашлось место множеству интересных испытаний с применением ИИ-фишек.

Цвета и доступность



TECNO CAMON 50 доступен в шести цветах: лунный чёрный, малахитовый зелёный, 
туманный титановый, весенний лавандовый, хвойный зелёный, летний мятный.

TECNO CAMON 50 Ultra 5G доступен в пяти цветах: лунный чёрный, туманный титановый, кипарисовый зелёный, сочный оранжевый, утренний лиловый. 

Обе модели уже доступны на маркетплейсах и у ведущих ритейлеров по специальным ценам:

• TECNO CAMON Ultra 5G 256 ГБ + 8 ГБ — 39 999 руб
• TECNO CAMON Ultra 5G 256 ГБ + 12 ГБ — 42 999 руб
• TECNO CAMON Ultra 5G 512 ГБ + 8 ГБ — 46 999 руб
• TECNO CAMON Ultra 5G 512 ГБ + 12 ГБ — 49 999 руб
• TECNO CAMON 50 128 ГБ + 8 ГБ — 19 999 руб
• TECNO CAMON 50 256 ГБ + 8 ГБ — 24 999 руб
• TECNO CAMON 50 256 ГБ + 12 ГБ — 29 999 руб
