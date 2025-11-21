Всем геймерам с видеокартами NVIDIA нужно срочно обновиться



Фото freepik



Компания NVIDIA рассказала, что возникшие недавно проблемы с производительностью в играх связаны с октябрьским обновлением KB5066835 для Windows 11. Для решения проблемы выпущен экстренный драйвер GeForce версии 581.94, который уже доступен для скачивания на сайте NVIDIA (в приложении NVIDIA App его пока нет).

Снижение частоты кадров в играх было вызвано обновлением Windows 11, выпущенным в октябре 2025 года. Проблема затрагивает системы под управлением Windows 11 версий 24H2 и 25H2, на которых установлен патч KB5066835. NVIDIA не уточняет конкретный перечень затронутых игр, но пользователи сообщают о замедлении в Call of Duty: Black Ops 7, Battlefield 6 и Arc Raiders.Драйвер версии 581.94 основан на стабильной сборке 581.80 WHQL и предназначен специально для устранения проблем с производительностью. Он пока имеет статус бета-версии, поскольку был выпущен в экстренном порядке и не протестирован должным образом. Разработчики рекомендуют устанавливать его только в случае возникновения проблем с FPS.