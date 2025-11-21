Всем геймерам с видеокартами NVIDIA нужно срочно обновиться

Фото freepik
Компания NVIDIA рассказала, что возникшие недавно проблемы с производительностью в играх связаны с октябрьским обновлением KB5066835 для Windows 11. Для решения проблемы выпущен экстренный драйвер GeForce версии 581.94, который уже доступен для скачивания на сайте NVIDIA (в приложении NVIDIA App его пока нет) .
Драйвер версии 581.94 основан на стабильной сборке 581.80 WHQL и предназначен специально для устранения проблем с производительностью. Он пока имеет статус бета-версии, поскольку был выпущен в экстренном порядке и не протестирован должным образом. Разработчики рекомендуют устанавливать его только в случае возникновения проблем с FPS.