Недавно состоялась презентация ZTE Axon 20 5G, который стал первым смартфоном со скрытой под экран фронтальной камерой. Теперь за ним последовала вьетнамская Vsmart, анонсировав свой Artis Pro с похожим решением в плане фронталки.
Сообщается, что в разработке алгоритмов для селфи-камеры новинки принимали участие специалисты исследовательского института в области искусственного интеллекта VinAI. Устройство получило экран с диагональю 6,39 дюйма и разрешением FHD+ (2340 × 1080). Artis Pro работает на базе процессора Snapdragon 730 с 8 ГБ оперативной памяти.
Основная камера представлена системой из четырех сенсоров: основной датчик 64 МП, широкоугольная линза с разрешением 8 МП, 8-мегапиксельный телевик с 2-кратным оптическим зумом и 2-мегапиксельный датчик для съемки макро.
Смартфон оснащается накопителем на 128 ГБ, а за автономную работу отвечает аккумулятор 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Покупатели получат Android 10 из коробки. Vsmart Artis Pro будет доступен в синем, черном, зелёном и сером вариантах, а его стоимость составит 430 долларов.
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