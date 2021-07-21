Дизайн

Скорость зарядки

Ёмкость батареи

Обратная зарядка

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Как проверить подлинность внешнего аккумулятора MagSafe

Присоедините внешний аккумулятор MagSafe к совместимому iPhone.

Откройте «Настройки».

Перейдите в «Основные» > «Об этом устройстве».

Пролистайте список до раздела «Внешний аккумулятор MagSafe», здесь вы увидите серийный номер.

Контроль нагрева и зарядки

Совместимость







В июле 2021 года Apple представила внешний аккумулятор с портом MagSafe для модельного ряда iPhone 12. Он обеспечивает дополнительное время автономной работы, а его стоимость составляет 9 490 рублей. Вот что нужно знать о новом аксессуаре.Внешний аккумулятор MagSafe выполнен в прямоугольной форме с закругленными краями, его форм-фактор соответствует iPhone. Устройство прикрепляется к тыльной стороне смартфона, увеличивая его показатель автономности.Батарея доступна только в белом цвете, а на её спинке виднеется логотип Apple. Аккумулятор изготовлен из твердого пластика. Внутренняя часть аксессуара плоская с небольшим углублением для кольца MagSafe. Имеется разъем Lightning для зарядки. Вес устройства составляет 115 грамм, а его толщина — 11 мм.Аккумулятор MagSafe заряжает iPhone 12 с мощностью 5 Вт. Скорость зарядки была изначально ограничена компанией, чтобы не вызвать проблемы с перегревом в дороге и продлить срок службы аксессуара.Смартфоны из линейки iPhone 12 можно заряжать через аккумулятор MagSafe с помощью подключенного к нему зарядного кабеля Lightning. В таком случае айфон будет заряжаться от батареи с мощностью 15 Вт при условии, что она подключена по проводу к 20-ватному адаптеру питания.Apple не предоставила подробной информации о ёмкости аккумулятора. По словам сайта Macrumors, внутри гаджета размещена батарея на 1 460 мАч. Учитывая эти показатели, внешнего аккумулятора MagSafe хватит, чтобы примерно полностью один раз зарядить iPhone 12 mini.Несмотря на то, что внешний аккумулятор MagSafe разрабатывался только для серии iPhone 12, его также можно использовать для беспроводной зарядки устройств с поддержкой Qi, в том числе и для предыдущих айфонов, а также для наушников AirPods. А вот Apple Watch от него зарядить не получится.Внешний аккумулятор MagSafe поддерживает функцию обратной беспроводной зарядки. Это означает, что если вы заряжаете свой айфон, то одновременно с ним будет заряжаться и аккумулятор MagSafe. Таким образом вы можете заряжать одновременно два устройства через порт Lightning на iPhone или на батарее.При одновременной зарядке iPhone и аккумулятора MagSafe сначала будет заряжен смартфон примерно до 80 процентов, а затем заряд будет перераспределен на аксессуар. Обратите внимание, что для такого метода рекомендуется использовать совместимый адаптер питания на 20 Вт или выше. Также стоит отметить, что для зарядки внешнего аккумулятора требуется провод Lightning, зарядить его с помощью MagSafe-адаптера не получится.Уровень заряда аккумулятора MagSafe можно просматривать в виджете «Элементы питания», который можно разместить на главном экране или открыть на странице «Сегодня».Для этого нужно узнать серийный номер аксессуара. Есть два способа его найти:Открепите аккумулятор MagSafe от айфона и внимательно посмотрите на его внутреннюю поверхность. Серийный номер должен быть указан в нижней части.Во внешний аккумулятор MagSafe встроены функции управления зарядкой. Это помогает поддерживать длительную работу батареи в ситуациях, когда она подключена к источнику питания в течение продолжительного времени.Apple утверждает, что линейка iPhone 12 может незначительно нагреваться во время зарядки. По словам компании, если это произойдет, программное обеспечение может ограничить зарядку выше 80 процентов. В таком случае Apple рекомендует переместить смартфон в наиболее прохладное место.При использовании внешнего аккумулятора MagSafe для зарядки iPhone можно получить уведомление о том, что он будет заряжаться только до 90 процентов. Чтобы превысить этот порог, Apple рекомендует отрыть пункт управления, нажать и удерживать значок режима низкого энергопотребления, а затем выбрать «Продолжить».Если активирован режим «Оптимизированная зарядка», вы можете увидеть уведомление на экране блокировки с информацией «когда iPhone будет полностью заряжен». Чтобы принудительно зарядить его до упора, нажмите и удерживайте уведомление, а затем выберите «Зарядить сейчас».Внешний аккумулятор MagSafe работает с iPhone 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Он также будет заряжать и предыдущие модели смартфонов Apple с поддержкой беспроводной зарядки, но закрепить его на их спинке не получится, поскольку в их конструкции отсутствуют магниты. Аксессуар можно использовать для зарядки наушников AirPods. Стоит отметить, что для полноценной работы аккумулятора необходимо наличие iOS 14.7 и более поздней версии на iPhone.