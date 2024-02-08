Второй смартфон в подарок в билайне!

Александр
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

билайн рад представить своим клиентам специальное предложение — широкий ассортимент смартфонов и аксессуаров по выгодным условиям.

Среди смартфонов, участвующих в новой акции, особое внимание заслуживает Xiaomi Redmi Note 12S 256 Гб с выдающимися характеристикам и по доступной цене.

В рамках спецпредложения при покупке этого смартфона клиенты билайн получат в подарок второй — Xiaomi Redmi A2+, или в офисе билайна смогут выбрать другой подарок из широкого ассортимента товаров Xiaomi. В качестве подарка покупатель также получит бонусные рубли, которыми можно оплатить услуги связи — они будут зачислены на его счёт.

Xiaomi Redmi Note 12S с памятью 256 Гб выделяется среди прочих моделей благодаря своей 108-мегапиксельной камере, дисплею с частотой обновления 90 Гц, мощному процессору Mediatek Helio G96 и аккумулятору на 5000 мА*ч. Этот смартфон обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать незаменимым спутником в повседневной жизни.

Xiaomi Redmi A2+ сочетает в себе все ключевые функции современного мобильного устройства и идеально подходит для тех, кто ищет надежный и функциональный смартфон по доступной цене.

Акция доступна для всех клиентов оператора — как для новых, так и для действующих. Предложение действительно до 11 марта 2024 года в собственных офисах продаж билайна и в интернет-магазине.

Не упустите возможность воспользоваться этим предложением и порадовать себя или своих близких новыми смартфонами и товарами бренда Xiaomi по выгодным ценам.

Полные условия акции доступны по ссылке.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
билайн запустил витрину с видеоиграми Steam, Epic Games и других популярных магазинов с кешбэком 10%
Билайн увеличил скорость мобильного интернета в популярных парках Москвы в среднем на 19%
Мобильный интернет на Кубе станет дешевле в 1750 раз. Пока только для клиентов билайна
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Консоли Sony PlayStation станут ещё более бесполезными в России
В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу