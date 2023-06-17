Ввоз двух крупных брендов смартфонов могут навсегда запретить России. Догадались какие?

Артем
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Фото: Techinsider 
Минцифры и Минпромторг планируют запретить ввоз смартфонов Samsung и LG, по параллельному импорту.

Об этом сообщает «Интерфакс» ссылаясь на главу Минцифры Максута Шадаева. Ведомства выдвинули предложение параллельно с запретом на ввоз серверов и средств хранения данных из недружественных стран. Как подчеркнул источник, инициатива не затронет устройства компании Apple и будет применяться к тем брендам, аналог которых есть в достатке на российском рынке. 

Глава Минцифры Максут Шадаев:

«Мы сейчас обсуждаем с Минпромторгом введение запрета на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования (имеются в виду сервера и СХД) из недружественных стран (к примеру, это HP, IBM и так далее), по которому есть конкурентные российские аналоги, а также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают».

Точные сроки исполнения глава Минцифры не назвал, но допускает, что принятие этого решения «будет недолгим».
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Источник:
Интерфакс
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Комментарии

Юра из МУРа
+31
Юра из МУРа
Новых LG и так уже не будет, закрылись они.
Сегодня в 14:54
#
+4247
Gabriel
Это ничего не изменит. За вменяемые деньги продаётся только серый товар.
2 часа назад в 16:14
#
+4247
Gabriel
На данный момент зачищают торговую площадку для китайских производителей.
2 часа назад в 16:28
#
tellurian
+4906
tellurian Gabriel
Скорее всего. Плюс доставить проблемы финансовые.
час назад в 17:24
#