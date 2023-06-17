Ввоз двух крупных брендов смартфонов могут навсегда запретить России. Догадались какие?

«Мы сейчас обсуждаем с Минпромторгом введение запрета на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования (имеются в виду сервера и СХД) из недружественных стран (к примеру, это HP, IBM и так далее), по которому есть конкурентные российские аналоги, а также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают».





Минцифры и Минпромторг планируют запретить ввоз смартфонов Samsung и LG, по параллельному импорту.Об этом сообщает «Интерфакс» ссылаясь на главу Минцифры Максута Шадаева. Ведомства выдвинули предложение параллельно с запретом на ввоз серверов и средств хранения данных из недружественных стран. Как подчеркнул источник, инициатива не затронет устройства компании Apple и будет применяться к тем брендам, аналог которых есть в достатке на российском рынке.Точные сроки исполнения глава Минцифры не назвал, но допускает, что принятие этого решения «будет недолгим».