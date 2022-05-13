Вы точно захотите такую беспроводную колонку. Ничего подобного нет на рынке

Дизайнер Max Quest показал концепт модульной беспроводной колонки, которая выглядит лучше, чем любой из подобных гаджетов среди представленных на рынке. Концепт получил скромное название Customizable Bluetooth Speaker.
В основе Customizable Bluetooth Speaker лежит главный аудиомодуль, к которому можно подключить другие блоки, значительно расширяющие возможности всей конструкции. Блоки крепятся друг к другу как кирпичики Lego и соединяются кабелями или внутренними контактами. Динамик размещается в отдельном модуле, а для реализации объёмного звучания их может быть несколько.
Главный модуль обладает электронной начинкой, которая включает в себя усилитель и относительно большой сенсорный экран. Управлять воспроизведением можно с помощью смартфона по Bluetooth или с использованием экрана. На визуализации концепта можно увидеть запущенное приложение Spotify с волновой формой трека.
При желании можно подключить ещё один экран, на котором будет выводиться дата, время, погода, уведомления от смартфона, курсы валют и прочая информация. В миниатюрном модуле можно реализовать портативный музыкальный плеер с поддержкой стриминговых сервисов и возможностью подключения к акустике с помощью аудиокабеля или Bluetooth.
Для музыкантов могут быть выпущены модули, позволяющие сочинять музыку или создавать миксы вживую — сэмплеры, синтезаторы, MIDI-станции, микшеры и тому подобное. Благодаря им, эта беспроводная колонка из любительского устройства превращается в профессиональный музыкальный аппарат.
Вряд ли идеи дизайнера Max Quest будут воплощены в реальность в ближайшее время или вообще когда-нибудь. Но было бы неплохо, правда?