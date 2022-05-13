Концепт Акустика

Вы точно захотите такую беспроводную колонку. Ничего подобного нет на рынке

Александр
Customizable Bluetooth Speaker

Дизайнер Max Quest показал концепт модульной беспроводной колонки, которая выглядит лучше, чем любой из подобных гаджетов среди представленных на рынке. Концепт получил скромное название Customizable Bluetooth Speaker.

В основе Customizable Bluetooth Speaker лежит главный аудиомодуль, к которому можно подключить другие блоки, значительно расширяющие возможности всей конструкции. Блоки крепятся друг к другу как кирпичики Lego и соединяются кабелями или внутренними контактами. Динамик размещается в отдельном модуле, а для реализации объёмного звучания их может быть несколько.

Главный модуль обладает электронной начинкой, которая включает в себя усилитель и относительно большой сенсорный экран. Управлять воспроизведением можно с помощью смартфона по Bluetooth или с использованием экрана. На визуализации концепта можно увидеть запущенное приложение Spotify с волновой формой трека.



При желании можно подключить ещё один экран, на котором будет выводиться дата, время, погода, уведомления от смартфона, курсы валют и прочая информация. В миниатюрном модуле можно реализовать портативный музыкальный плеер с поддержкой стриминговых сервисов и возможностью подключения к акустике с помощью аудиокабеля или Bluetooth.

Для музыкантов могут быть выпущены модули, позволяющие сочинять музыку или создавать миксы вживую — сэмплеры, синтезаторы, MIDI-станции, микшеры и тому подобное. Благодаря им, эта беспроводная колонка из любительского устройства превращается в профессиональный музыкальный аппарат.

Вряд ли идеи дизайнера Max Quest будут воплощены в реальность в ближайшее время или вообще когда-нибудь. Но было бы неплохо, правда?

-5
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Комментарии

+532
Михаил
90-е здравствуйте)
13 мая 2022 в 19:03
#
13den666
+322
13den666
Выглядит как render
13 мая 2022 в 19:05
#
Dmitriy
+246
Dmitriy
-100500 к надежности, лютый дизайн из серии детских фантазий СССР.
13 мая 2022 в 19:25
#
estet
+1566
estet
Прикольная штукенция, в руках бы подержал)
13 мая 2022 в 20:03
#
+4295
Carter_Mayers
Доктор Франкенштейн)
13 мая 2022 в 20:46
#
+83
Yorhen
Лесом не нужная вещь
13 мая 2022 в 22:57
#
Seagull
–878
Seagull
«лучше, чем любой из подобных гаджетов среди представленных на рынке»

Лучше по какому параметру ?
14 мая 2022 в 02:34
#
kardigan
+2472
kardigan
Сварганили из вольтметра восьмидесятых? Занятная штуковина, которая отлично впишется в старенький гараж.
14 мая 2022 в 04:37
#
+1
Вит Биб kardigan
Она и стоить будет, как старенький гараж
14 мая 2022 в 12:29
#
+188
vedpre
Дизайнер!!! Как громко сказано то… Лего для взрослого, поиграл, а теперь займись делом.
14 мая 2022 в 06:46
#
saintmaybach
+829
saintmaybach
Прикольно смотрится. Ябвзял
14 мая 2022 в 15:53
#
+50
antonchik55
Не захотел
14 мая 2022 в 16:25
#
+311
iGra
Корпус из сыра?....
16 мая 2022 в 08:59
#