Вы видели новую подставку Twelve South BookArc Flex? Это просто лучший аксессуар для MacBook в 2024

Фархад
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Популярный производитель аксессуаров для гаджетов Apple, Twelve South, наконец-то представил новую подставку для MacBook — BookArc Flex. Выглядит просто потрясающе.

Наверняка вы неоднократно видели подставки BookArc в фильмах, сериалах, у блогеров или у знакомых. Это минималистичные подставки для вертикального расположения MacBook с прорезиненной вставкой (чтобы не царапать корпус ноутбука) и доступом ко всем портам.

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BookArc Flex предлагает уникальную конструкцию, состоящую из двух ножек, соединенных гибкой внутренней частью. Ноутбук размещается посередине на гибкой части, которая сводит ножки вместе и закрепляет его в вертикальном положении под весом девайса.

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Twelve South отмечает, что дизайн новинки был вдохновлен пешеходным мостом Noisette Creek в Чарльстоне, Южная Каролина. BookArc Flex идеально подходит для любых MacBook Air и MacBook Pro.

Увы, пока приобрести BookArc Flex можно только на сайте Twelve South за $50. Ждём, когда лот появится на местных маркетплейсах.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Шухрат
+62
Шухрат
Год только начался, но лучшая подставка ГОДА уже выбрана.
🤦🏻
Сегодня в 18:59
#
tellurian
+2784
tellurian
1600 рублей
Сегодня в 19:02
#
+134
Ivan Ivanov
Пользуюсь полтора года подставкой под MacBook Pro — Ugreen Universal Vertical Aluminum Laptop Stand за 1400 руб. МБ эксплуатируется только в режиме системного блока с внешним монитором полтора года. Рекламируемая автором несравнимо хуже! Во-первых, постоянное давление на стенки МБ даже под весом самого МБ оставит свой след при этом ещё прижимая клавиатуру к экрану хоть и не очень сильно, но дополнительно, повлияет на след клавы на экране. Проблему следов клавы на экране Макбуков все, кто ими пользовались знают. Во-вторых, по определению ориентироваться нужно не на платную рекламу тех, кто никогда не пользовался МБ в режиме системного блока и подставку никогда в руках не держал, не использовал её, не сталкивался с ньюансами в разных ситуация. Не знаю, как с позиции понтов, но в практическом плане, даже если бы заплатили за использование этой технологической ошибки, мне МБ больше жалко.
2 часа назад в 20:03
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