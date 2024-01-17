Вы видели новую подставку Twelve South BookArc Flex? Это просто лучший аксессуар для MacBook в 2024

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Популярный производитель аксессуаров для гаджетов Apple, Twelve South, наконец-то представил новую подставку для MacBook — BookArc Flex. Выглядит просто потрясающе.Наверняка вы неоднократно видели подставки BookArc в фильмах, сериалах, у блогеров или у знакомых. Это минималистичные подставки для вертикального расположения MacBook с прорезиненной вставкой (чтобы не царапать корпус ноутбука) и доступом ко всем портам.BookArc Flex предлагает уникальную конструкцию, состоящую из двух ножек, соединенных гибкой внутренней частью. Ноутбук размещается посередине на гибкой части, которая сводит ножки вместе и закрепляет его в вертикальном положении под весом девайса.Twelve South отмечает, что дизайн новинки был вдохновлен пешеходным мостом Noisette Creek в Чарльстоне, Южная Каролина. BookArc Flex идеально подходит для любых MacBook Air и MacBook Pro.Увы, пока приобрести BookArc Flex можно только на сайте Twelve South за $50. Ждём, когда лот появится на местных маркетплейсах.