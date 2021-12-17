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Приложение и управление роботом







Процесс активации робота следующий: открываете крышку, включаете Wi-Fi, сопрягаете в мобильном приложении по инструкции и запускаете. В первый раз пылесос сканирует помещение и создает его виртуальную карту, поэтому процесс длится примерно вдвое дольше.





Робот оснащен технологией TrueMapping с новой системой лазерного распознавания DToF позволяет роботу распознавать объекты на расстоянии до 10 метров с четырехкратной точностью. Я заметил эффект — пылесос только отъехал со станции и покрутился возле нее, а в приложении уже появилась карта гостиной.





На создание подробной карты и первую уборку однокомнатной квартиры на 32 кв. м ушло около 30 минут. За это время робот составил карту и поделил ее на зоны. Кроме того, он обнаруживает препятствия на пути и делит их по типам. Так, он определил обувь в прихожей и коврик для ног. Пылесос сам определяет маршрут, чтобы уборка прошла максимально быстро и эффективно.













А вообще DEEBOT OZMO T8 AIVI оснащен функцией многоуровневого картографирования и запоминает карты до трех этажей. Если у вас многоэтажный дом, просто перенесите его с одного этажа на другой, дальше он все сделает сам — отсканирует помещение, «узнает» его и оперативно уберется.



Есть возможность выставлять виртуальные стены для сухой и влажной уборки, за которые робот не будет заезжать. Например, у вас под столом слишком много проводов, и вы боитесь, что робот в них запутается. Выставьте стену на этот участок, и он туда не поедет.





Помещение делится на зоны, чтобы очищать их отдельно. Мне достаточно убираться в гостиной и на кухне раз в два дня, при этом в прихожей это необходимо делать раз в день из-за того, что с уличной обуви спится грязь.











У робота регулируются два параметра уборки — интенсивность и степень подачи воды. У каждого из них четыре значения по возрастанию.





В приложении настраиваются таймеры — там можно выбрать периодичность уборки по дням недели и часам, интенсивность и вид (сухая, влажная, смешанная). Я выставил две — ежедневную смешанную в 22:00 с максимальной интенсивностью в прихожей и раз в два дня смешанную в 10:00 по всей квартире.

Видеокамера

В приложении настраиваются таймеры — там можно выбрать периодичность уборки по дням недели и часам, интенсивность и вид (сухая, влажная, смешанная). Я выставил две — ежедневную смешанную в 22:00 с максимальной интенсивностью в прихожей и раз в два дня смешанную в 10:00 по всей квартире.



Фишка этой модели — наличие камеры, с помощью которой можно наблюдать за домом, пока вы отсутствуете. Механика простейшая — открываете раздел, «Диспетчер видео» и наблюдаете за тем, что происходит в квартире.











Разработчики позаботились о конфиденциальности. Чтобы открыть раздел видео, необходимо ввести ПИН-код. Кроме того, у нее нет функции записи видео, только наблюдение в реальном времени.





Интерфейс похож на мобильную игру — на экране изображен цифровой джойстик и карта помещения, роботом полноценно можно управлять. Удобно, когда вас нет дома длительное время — чтобы проверить, все ли в порядке, запускаете робота и включаете камеру.

Процесс уборки



Интерфейс похож на мобильную игру — на экране изображен цифровой джойстик и карта помещения, роботом полноценно можно управлять. Удобно, когда вас нет дома длительное время — чтобы проверить, все ли в порядке, запускаете робота и включаете камеру.

Когда приложение настроено, а карта создана, процесс уборки моментально ускоряется. Вторая уборка в квартире заняла всего 20 минут. У меня был минимальный уровень мощности всасывания и подачи воды.





Автономность понравилась. Производитель заявляет, что устройство может работать до 200 минут на одном заряде.





Пылесос оснащен технологией OZMO Pro, включающей в себя новую подвижную моющую пластину. Она может использоваться для очистки пола от более стойких пятен. Вибробак OZMO Pro имеет уникальную на рынке среди роботов-пылесосов функцию трения во время влажной уборки. Вибрация с частотой 480 раз в минуту не оставит шанса даже стойким загрязнениям. У меня в прихожей на полу была пыль от уличной обуви, а на кухне пятна от варенья и масла. Со всеми видами грязи он эффективно справился.











Робот может мыть и пылесосить пол одновременно. Датчик распознавания пола поможет роботу мгновенно обнаружить ковер и увеличить на нем мощность всасывания, а при влажной уборке на ковры он не заезжает. Это сокращает время настройки уборки в приложении.





Объем бака для воды — 240 мл. Этого хватит на две уборки однокомнатной квартиры при малой степени подачи жидкости и на одну при максимальной. Емкость пылесборника — 430 мл. У меня он заполнился на треть при первой уборке, далее за неделю я не менял его ни разу.





Когда энергия в аккумуляторе заканчивается, робот прекращает вращать щетками и медленно уезжает на зарядную станцию. Мне батареи хватает на полную уборку однокомнатной квартиры.











Искусственный интеллект AIVI со специальной камерой распознает, какой именно предмет находится перед роботом, и использует алгоритм обхода препятствия. Благодаря ему DEEBOT не «натыкается» на самые проблемные препятствия — не наматывает провода на щетки и не застревает на брошенном носке.





Но даже если он это делает, то вполне может из них выбраться. У меня под рабочим столом находится удлинитель с массой проводов. Робот заехал туда и попал в провода, но «выбрался» из них. Он распутывает их круговыми движениями, а после поднимается с помощью специальной «ножки».





У кого есть дом с лестницей, понравится датчик против падения. Благодаря этому решению DEEBOT OZMO T8 AIVI чувствует перепады высоты и не упадет с лестницы.

Итог



У кого есть дом с лестницей, понравится датчик против падения. Благодаря этому решению DEEBOT OZMO T8 AIVI чувствует перепады высоты и не упадет с лестницы.



DEEBOT OZMO T8 AIVI — оригинальный и практичный робот-пылесос. Со встроенной камерой и возможностью вести видеонаблюдение дома это не только бытовой прибор для ухода за домом, но и полноценное устройство для присмотра за домом, пока тебя там нет.



С точки зрения классических возможностей робота-пылесоса он тоже смотрится внушительно. Робот автоматически распознает ковры и меняет параметры работы при переходе с пола на него и наоборот, эффективно справляется с уборкой и преодолевает препятствия — по набору возможностей это один из самых топовых роботов в категории. Кроме того, у робота высокое качество сборки. В общем, эффективный помощник по дому с редкой и практичной фишкой в виде камеры.







