Выбираем геймерский смартфон в 2024 году. Самые производительные, холодные и долговечные

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На рынке смартфонов есть отдельная категория игровых устройств, куда, как правило, входят флагманы, обладающие дополнительными возможностями для комфортного гейминга (например, поддержка вентиляторного охлаждения, несколько USB-портов, программируемые физические или сенсорные кнопки на корпусе). Впрочем, некоторые производители не позиционируют свои флагманские смартфоны в качестве игровых, но на них всё равно можно запускать игры топового уровня в долгих сессиях на максимальных настройках качества и без просадки FPS. Это достигается оптимизацией процессора и видеочипа, а также хорошей системой охлаждения. В этой подборке — наиболее актуальные смартфоны, которые отлично подходят для любых игр.Это самая свежая модель ASUS из геймерский линейки ROG. Как и предыдущие устройства этой серии, она занимает одну из верхних позиций в рейтинге производительности по версии бенчмарка AnTuTu, и дело тут не только в использовании новейшего топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, но и в системе охлаждения, которая позволяет этому чипу долгое время работать с максимальной производительностью под сильной нагрузкой. У него очень яркий экран (пиково до 2500 нит), геймерская частота обновления экрана (до 165 Гц), стереодинамики с лучшим среди смартфонов звуком и дополнительные сенсорные кнопки на торце корпуса для более удобного управления в играх. В комплектацию Pro-версии входит насаживающийся на корпус вентилятор Aero Active, который усиливает отвод тепла, что позволяет избежать проседания FPS даже в ресурсоёмких играх. Ещё одна примечательная особенность этого устройства — наличие 3,5-мм аудиовыхода и двух полноценных портов USB Type-C, благодаря чему к смартфону можно подключить, к примеру, проводные наушники или колонки без задержки звука (что очень важно в динамичных шутерах), проводной геймпад (тоже без задержки) и питание. Логотип ROG на задней крышке светится, что довольно бессмысленно, но этот факт не отнять.Это свежий игровой флагман от бренда Nubia, который принадлежит компании ZTE. У него быстрый процессор Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Adreno 740, OLED-экран диагональю 6,8 дюйма, аккумулятор с впечатляющей ёмкостью 6500 мА·ч, быстрая 80-ваттная зарядка и прочие атрибуты флагманских устройств. Отличительная особенность — экран без вырезов, которые мешали бы обзору (за счёт того, что фронтальная камера размещена за матрицей, а потому не видна). В некоторых версиях это устройство укомплектовано массивным вентилятором и чехлом, к которому он крепится. На месте и подсветка, но не такая, как у геймерских компьютеров — всего лишь зелёным светятся одна из кнопок на торце и символы на задней крышке.Приверженцы продукции Apple вряд ли будут играть на Android-смартфоне, их самый логичный выбор — наиболее свежий и навороченный iPhone. В настоящее время это iPhone 15 Pro Max, желательно с максимальным объёмом памяти. Производительность его процессора и видеочипа, пожалуй, даже выше, чем у Snapdragon 8 Gen 3, автономность тоже на более высоком уровне, чем у большинства Android-смартфонов. Кроме того, на iOS есть несколько эксклюзивных игр, недоступных на других платформах, хотя их количество не настолько велико, чтобы это было определяющим фактором. iPhone 15 Pro Max прекрасно подходит для повседневной жизни, но на нём вполне комфортно играть. К сожалению, производители аксессуаров уже не выпускают так много геймерских приблуд, как это было в прошлом, поэтому айфонам нечем выделиться на фоне Android-смартфонов. Есть и другие недостатки этого выбора: невозможность подключить проводную акустику без переходников и медленная зарядка.Один из недавних завсегдатаев в топах всевозможных бенчмарков, включая AnTuTu. Он выглядит как обычный смартфон, а не игровой, но вполне пригоден для долгого заруба в шутерах, гонках и стратегиях. Об этом свидетельствует встроенный магазин с играми, а также игровой режим, в котором производительность процессора и видеочипа увеличиваются, а уведомления и звонки приходят фоном и не мешают. Также в наличии очень большой и яркий экран диагональю 6,82 дюйма с частотой обновления 120 Гц, стереозвук из динамиков и модуль Bluetooth 5.4 с поддержкой кодека LDAC, благодаря которому звук может выводиться на беспроводные наушники или колонки без потери качества и почти без задержки. По уровню автономности он значительно опережает большинство Android-смартфонов, хотя и немного не дотягивает до iPhone 15 Pro Max, а если вдруг аккумулятор внезапно разрядится в процессе игры, его можно зарядить от комплектного 100-ваттного зарядника с нуля до ста процентов примерно за 20-25 минут или чуть медленной от 50-ваттной беспроводной зарядки, которую нужно покупать отдельно.Относительно старая модель, вышедшая в конце 2022 года. Бренд Black Shark принадлежит компании Xiaomi, и она, вероятно, не очень-то верит в строго игровые смартфоны, раз не обновляет эту линейку уже второй год. С какой-то стороны это даже хорошо, ведь он довольно производительный, с кучей геймерских ништяков, но при этом стоит дешевле актуальных флагманов, хотя и предлагает схожую производительность. У него яркий OLED-экран, процессор Snapdragon 8 Gen 1, очень быстрая 120-ваттная зарядка, а в дополнение можно прикупить фирменные аксессуары, вроде цепляющегося к корпусу кулера для дополнительного охлаждения.Это самый свежий лидер рейтинга AnTuTu, и было бы несправедливо не включить его в подборку лучших геймерских смартфонов, ведь по производительности он обгоняет даже те смартфоны, что заточены под игры и оптимизированы для работы под длительной нагрузкой. В нём задействован процессор MediaTek Dimensity 9300 Plus с графикой Mali-G720 Immortalis MP12, начинка охлаждается через испарительную камеру, тротлинга нет даже без вентилятора. Внешне он выглядит как средний смартфон: спереди это монобрусок почти без рамок, с закруглёнными боками и круглым вырезом для фронталки, а сзади огромный камерный модуль с четырьмя сенсорами, всем этим давно никого не удивить. Прочие атрибуты флагманов тоже присутствуют и они ценятся у геймеров: OLED-экран 6,78 дюйма по диагонали с частотой обновления 120 Гц, поддержка HDR+ и пиковой яркостью 3000 нит, стереодинамики, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ в накопителе UFS 4.0, 100-ваттная зарядка аккумулятора на 5400 мА·ч.Как мы видим, чисто игровых смартфонов на рынке почти не осталось, этот сегмент поддерживается только двумя брендами — ROG Phone от ASUS и Nubia RedMagic от ZTE. Другие производители плавно внедрились в него со своими флагманскими аппаратами, которые выдерживают долгую нагрузку в играх без падения производительности за счёт продуманной системы охлаждения и оптимизации ПО и «железа», а также обеспечивают приличную автономность с высокоёмким аккумулятором и быстрой зарядкой.