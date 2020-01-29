



Пусть даже не все сейчас проводят время за просмотром телеканалов, наличие дома телевизора не становится менее важным. А если уж разобраться, то с развитием технологий этот экран получил столько новых и важных возможностей, что и без кабельного остается центром притяжения семьи и главным гаджетом для домашних развлечений. Просмотр YouTube, фильмов на ivi, сериалов Netflix, игры на Xbox — все это делает нас более и более требовательными к качеству изображения и соответствую картинке на экране задумкам авторов с одной стороны и нашему представлению о прекрасном с другой. В основе удовлетворенности картинкой всегда лежат технологии. И именно с этого стоит начинать выбор новой модели. Перед Новым годом, когда все так любят делать подарки близким или баловать самих себя крупными покупками, мы решили поговорить про OLED от LG — технологию, которая в силу своих особенностей, обеспечивает изображение шикарного качества. А чтобы не быть голословными, рассказываем как это работает на самом деле.

Самые распространенные сейчас телевизоры — с LED подсветкой, расположенной позади дисплея или по его периметру. Главные их преимущества заключаются в дешевизне, легкости производства и высокой яркости. А ключевой недостаток — неизбежное свечение всего экрана даже на абсолютно черных областях. В ответвлении LED-телевизоров, которое получило название QLED (технология квантовых точек), свечение на черных областях производители стараются свести к минимуму, но все-таки оно присутствует. Невозможно полностью избежать его при наличии светодиодной подсветки. В теории это не должно быть проблемой: мы же всегда могли как-то мириться с отсутствием настоящего черного цвета на экране телевизора? Но если технологии уже сейчас способны решить этот вопрос — почему бы ими не воспользоваться? Разница в восприятии игр, фильмов и сериалов получится очень заметная. Особенно, когда вы находитесь перед телевизором ночью и не можете игнорировать свечение черных участков картинки, по факту оказывающихся темно-серыми.

Технология OLED (Organic Light Emitting Diode, органический светодиод) использует совершенно другие принципы построения изображений, чем мы привыкли в случае с LED подсветкой. В таких экранах используются тонкопленочные структуры, состоящие из слоев нескольких полимеров. Все вместе — это органические светодиоды, которые светятся заданным цветом (красным, зеленым или синим), когда через них проходят электрические импульсы. Фактически речь идет о том, что экрану нет потребности в дополнительном слое светодиодов. Энергия подается напрямую в нужные пиксели, а если часть картинки должна быть черной, то на эти области не происходит воздействия и формирующие изображение точки остаются в спокойном состоянии — абсолютно черного цвета.

Впрочем, это имеет значение не только с точки зрения картинки. Все начинается с дизайна продуктов. Если сравнивать телевизоры с OLED-экранами и модели по технологии LED или QLED, первые будут заметно более тонкими и элегантными. А значит, еще лучше смотрятся хоть на стене, хоть на тумбе у стенки, хоть расположенные по центру комнаты. Никакой магии в этом нет, из-за отсутствия слоя с подсветкой, у OLED-экранов толщина равна самой панели, защитному стеклу и задней части корпуса. Меньше не бывает. Единственное, в нижней части обычно есть утолщение, где находится процессор, оперативка, накопитель, разъемы и прочая необходимая для работы начинка, но чаще всего эта часть корпуса выглядит эстетично и уместно благодаря работе промышленных дизайнеров. В частности, в телевизорах LG есть специальный кабельный органайзер, которые аккуратно собирает провода к приставкам, консолям, ресиверам и прочим продуктам — и держит их в аккуратно уложенном состоянии. Особенно важно это в тех случаях, когда на этапе ремонта не удалось предугадать разводку всех нужных кабелей, а теперь очень не хочется терять в эстетике из-за болтающейся в разные стороны черной лапши.

Справедливости ради, не будем утверждать, что из-за малой толщины OLED-панелей только такие телевизоры могут считаться красивыми. Тонкий экран выглядит очень эстетично, но все-таки это не самое важное преимущество этой технологии. А значит, вернемся назад к качеству изображения и восприятию черного цвета. Основные преимущества OLED — это идеальные темные сцены, когда вы действительно видите разницу между черным и несколькими оттенками темно-серого цвета, большие углы обзора (а точнее отсутствие падения яркости или искажения цветов под большим углом), а также мгновенный отклик матрицы, что делает динамические сцены более четкими без смазывания и значительно улучшает впечатления от консольных игр. Но даже если в планах нет развлечений в полной темноте, разница в восприятии изображения на OLED-экране будет заметна. Это обусловлено тем, что подчеркиваются переходы между темными и светлыми частями изображения, нет утечек свечения от одних областей к другим — и в результате картинка выглядит более четкой и объемной. Кстати, в этом плане лучше всего сейчас не пытаться выбирать параметры изображения самому, а положиться на автоматику — например, подбор наилучших параметров в режиме «Эксперт» для темной и светлой комнаты в телевизорах LG.

Если раньше пользователям приходилось возиться с настройками и подбирать параметры изображения, соответствующие их представлению о прекрасном, то актуальные телевизоры стали сами по себе достаточно умными гаджетами, чтобы не заставлять нас лишний раз задумываться о настройках. Они умеют «понимать», что за контент на экране и даже улучшать его алгоритмически, способны отслеживать освещение и окружение в помещении, наилучшим образом подбирая яркость и другие параметры. В общем, искусственный интеллект работает не только в смартфонах, но и начинает успешно существовать в другой домашней технике. В случае с OLED от LG — глубинное обучение и вычислительные мощности лежат на процессора Alpha9 2го поколения. Как я и упомянул, этот чип сам анализирует тип контента и адаптирует изображение и звук в зависимости от жанра фильма или передачи, регулирует подсветку и яркость под освещение комнаты, а звук - направляет на зрителя после единоразовой интеллектуальной настройки (того, у кого в руке пульт).

Кроме того, у телевизоров LG есть уникальные для нашего рынка интеллектуальные функции. Например, с 2019 года появился контекстный поиск. Можно задать вопрос «Найди мелодрамы», а следом уточняющий запрос «Среди них только с Леонардо Ди Каприо» — и телевизор подберет мелодрамы именно с этим актером. Во время просмотра фильма можно уточнить режиссера и имена актеров, а также их съемочный опыт. Нечто подобное умеет Apple TV, но эта функция так и не стала доступна в России, так что телевизоры LG в плане поддержки русского оказались впереди. В остальном оснащение и функциональность телевизоров LG OLED тоже соответствует ожиданиям или превосходит их. Например, LG 4K Cinema HDR поддерживает большинство форматов HDR, включая Advanced HDR от Technicolor и HDR10 Pro. Далеко не все модели на рынке могут похвастаться тем же. С форматами аналогично: стоит отметить поддержку популярного аудиокодека DTS и видеоконтейнера MKV.

В качестве краткого итога, OLED-телевизоры от LG предлагают отличный дизайн, идеальный черный цвет и в целом зрелищное изображение высочайшего качества, поддержку искусственного интеллекта за счет новейших процессоров, интеллектуальные функции настройки картинки, звука, поиска контента, а еще у них очень удобные пульты со встроенным гироскопом, что позволяет работать в интерфейсом SmartTV чем-то типа курсора. В преимущества также запишем расширенную поддержку форматов HDR, видео и звука. А еще сама по себе линейка OLED-телевизоров LG достаточно разнообразная. Например, можно взять доступную модель B8 с диагональю 55 дюймов (кстати, именно ее чаще всего выбирают мои знакомые и остаются очень довольны), либо сделать ставку на сегмент выше среднего — LG С9 с тем самым процессором Alpha9 2го поколения. Ну а максималистам предлагается W9 из премиальной линейки LG SIGNATURE, но и цены там тоже соответствующие. В общем, Новый год — самое время задуматься о новом домашнем экране, и я советую смотреть в сторону технологии OLED.

Посмотрите всю линейку LG OLED и выберите подходящую модель





