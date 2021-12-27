Игровые ноутбуки расширяют список сценариев возможного применения. Их называют таковыми скорее по привычке, при этом габаритные лэптопы с топовым железом и дискретными видеокартами идеальны для создания и редактирования контента, а также программирования и 3D-моделирования, если вы не хотите быть привязаны к стационарному месту.
Такой ноутбук — HP OMEN 15 (2021). Это машина с дискретной видеокартой и топовым процессором AMD, которая удивит другими особенностями аппаратного обеспечения и уникальным софтом.
Дизайн
В начале материала мы сказали, что игровые ноутбуки расширяют список сфер применения. Сейчас — о том, что визуально делает модель 2021 года таковой. Ноутбук получил минималистичный и удобный корпус, с которым он смотрится стильно и без излишеств, а также без проблем помещается в городской рюкзак.
Мы привыкли, что корпуса игровых ноутбуков богаты на элементы декора и смотрятся агрессивно, как геймерские девайсы или скины в онлайн-играх: буйство красок, несколько подсветок, орнамент, вроде точек, которыми усеяна крышка. Минус таких корпусов — узкопрофильность. Эти ноутбуки органично смотрятся в комнате геймера с цветными девайсами и RGB-подсветкой, но за ее пределами им не находится места — если вы возьмете его в кафе, то явно будете смотреться с ним не органично.
С OMEN 15 (2021) такой проблемы не возникнет. У него строгий дизайн — черный матовый корпус с ромбом (логотипом линейки) в градиентном сине-зеленом цвете на задней крышке. Этот ноутбук будет смотреться одинаково уместно как на столе геймера с геймерской мышью с RGB-подсветкой и ковриком с буйством красок, так и в офисе или кафе с деловым или спокойным повседневным интерьером.
Параметры корпуса — 35,79 x 23,97 x 2,29 см, вес — 2,46 кг. Тонкая рамка экрана дала возможность поместить его в столь компактный корпус. Это позволяет без проблем положить его в городской рюкзак и ходить с ним в течение нескольких часов, спина не заболит, из сумки он торчать не будет.
Видеокарта
Но не будем забывать о главном назначении ноутбука. Он получил видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070, а ее преимущества раскрываются преимущественно в играх.
Она оснащена улучшенными ядрами для трассировки лучей и тензорными ядрами, новыми потоковыми мультипроцессорами и высокоскоростной памятью, поэтому обеспечивает необходимую мощность даже для самых требовательных игр.
Прежде всего, видеокарта ускоряет частоту кадров. Картинка будет плавнее, а объекты появятся на экране быстрее. Первое отвечает за эстетичность и эффектность, второе дает преимущество в онлайн-играх. С ускоренным фреймрейтом вы увидите соперника быстрее, чем раньше, что позволит вам более оперативно среагировать — в Counter-Strike: Global Offensive навести прицел на него и выстрелить.
Мы запустили на ноутбуке Red Dead Redemption 2. С GeForce RTX 3070 он выдавал стабильные 69 FPS. На практике это стало весомым улучшением и без того фантастической графики. Простейший пример — трава и грунт. Игра славится высочайшей детализацией, а теперь объекты стали еще и более плавными. Грязь под ногами главного героя игры Джона Марстона или коня теперь более плавно размазывается, а трава на ветру плавнее колышется — картинка смотрится более живой.
А главное — игровой ноутбук с RTX 3070 найти проще, чем видеокарту отдельно. Это делает OMEN 15 (2021) более доступным, чем ПК в сборке и PS5.
Процессор тоже в порядке. Тут стоит процессор AMD Ryzen 7 5800H. Тип оперативной памяти — DDR4, самый совершенный, это значит, что распределение данных будет максимально быстрым. Емкость оперативной памяти — 16 ГБ, самый оптимальный для игр, монтажа и обработки фото. Такая емкость ОЗУ позволяет открыть одновременно два ресурсоемких приложения. Например, игру и браузер, или видеоредактор и мессенджер. Вылетать и перезагружаться они не будут, дискомфорта вы не испытаете.
Система охлаждения OMEN Tempest Cooling
Мощное железо требует эффективного охлаждения, иначе в нем не будет смысла. Диапазон температур, при которых работают процессор и видеокарта, ограничен, и если ноутбук начнет перегреваться под нагрузкой, в целях безопасности его производительность замедлится, пока состояние его корпуса не придет в норму.
В OMEN 15 (2021) учтен этот момент. Ноутбук оснащен новейшей системой охлаждения OMEN Tempest Cooling. Она предусматривает трехстороннюю вентиляцию, а воздушный поток двигается в пяти направлениях. Благодаря ему ноутбук не перегревается даже при решении самых хардкорных задач. Я запустил «Ведьмак 3: Дикая охота» на полтора часа, троттлинг не появлялся ни разу за время сессии. Профессионалам это тоже понравится. Можно монтировать длинные ролики в разрешении 4К с цветокоррекцией без дискомфорта из-за замедления.
Экран
Максимальная частота обновления дисплея составляет 144 Гц. Это значение раскрывает технический потенциал мощнейшей видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 — она способна разогнать игры до такого значения. Например, в Doom Eternal ноутбук выдает 130 Гц. Это значение делает картинку более эффектной в однопользовательской кампании и дает дополнительные очки геймеру в многопользовательской — чем выше частота кадров в секунду, тем быстрее обновляется картинка, тем раньше вы увидите соперника и тем оперативнее сможете на него отреагировать (навести прицел и выстрелить).
А помимо более быстрого обновления данных для геймеров увеличенная частота обновления просто делает процесс веб-серфинга более приятным. Изображение кажется более плавным, во время знакомства с ноутбуком интерфейс можно скроллить просто чтобы оценить увеличенную частоту обновления.
Диагональ экрана ноутбука — 15,6 дюйма. Это допустимый минимум для игр, создания и редактирования контента, а также идеальное значение, чтобы ноутбук сочетал в себе комфортную картинку и эргономичный корпус, с которым его можно носить в обычном городском рюкзаке. Разрешение экрана — Full HD (1080P). По остальным параметрам это обычный монитор. Впрочем, даже один параметр частоты обновления делает дисплей идеальным для геймера. Его и других «рыночных» характеристик достаточно, чтобы экран был привлекательным.
OMEN GAMING HUBИгровой ноутбук дает безграничную мощь, только применима она далеко не во всех сценариях. При этом, она расходует лишний заряд аккумулятора, поэтому для рационального энергопотребления лучше контролировать производительность вручную. Для этого есть программное обеспечение OMEN GAMING HUB.
Вот четыре ее возможности:
- Управление производительностью. Максимальная производительность требуется не всегда. OMEN GAMING HUB позволяет выбрать подходящий режим работы в зависимости от поставленных задач.
- Подсветка. Ее можно менять. Набор настроек широкий — диапазон RGB-спектра составляет 16,8 млн цветов.
- Основные показатели системы. Софт отображает температуру центрального процессора, графического и оперативной памяти.
- Усилитель сети. Сетевая задержка во время командного сражения — самое страшное, что может произойти. Усилитель сети устанавливает максимальный сетевой приоритет для вашей игры, а благодаря технологии Dual Force игровой трафик передается по самому быстрому сетевому соединению.
Аксессуары
Чтобы раскрыть потенциал игрового ноутбука, стоит приглядеться к геймерским аксессуарам. Вот три возможных для покупки:
- Игровая гарнитура OMEN Mindframe. Аксессуар с эффектным внешним видом — футкристичные полноразмерные наушники с RGB-подсветкой. Такое устройство сделают внешний вид владельца эффектнее, например, на стриме. устройство эстетичное и при этом удобное. Каркас оснащен саморегулирующийся подсветкой, что позволит ему максимально подстроиться под вас. Добавлена технология FrostCap для охлаждения устройства с тремя режимами.
- Клавиатура OMEN Sequencer. Игровая клавиатура с классическим и при этом привлекательным внешним видом. Благодаря этому вам не придется привыкать к ней, а визуально она произведет на пользователя приятное впечатление. Есть подсветка RGB с поддержкой 16,8 млн цветов.
- Мышь OMEN Reactor. Бескомпромиссное решение для геймера. Мышь оснащена самым совершенным сенсором в мире с разрешением 16000 точек на дюйм, что придает ей великолепную скорость и ускорение. Время отклика — 0,2 мс, это втрое лучше, чем у традиционных мышей.
ИтогHP OMEN 15 (2021) кажется мне универсальным ноутбуком для игр и работы с графикой или видео. Топовое железо и эффективная система охлаждения позволяют в течение двух часов и более непрерывно решать ресурсоемкие задачи без троттлинга.
Впрочем, лэптоп все же больше ориентирован на игры. Частота обновления экрана составляет 300 Гц, но разрешение — Full HD. Это сочетание параметров говорит о том, что ноутбук все же ориентирован прежде всего на геймеров. Для профессиональных задач важнее высокое разрешение (4К), а не частота обновления. При обработке фото неважно, сколько кадров в секунду показывает дисплей, зато число пикселей на нем прямо влияет на качество работы.
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