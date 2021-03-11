Microsoft анонсировала обновление для консоли Xbox и приложения Xbox Game Pass. Новой функцией стало отображение поддерживаемых языков до установки и запуска игры.

В магазине игр Microsoft Store и в приложении Xbox Game Pass появилась метка языка. Она разместилась рядом с метками жанра, рейтинга и поддержки устройством. Пользователь увидит, на сколько языков игра переведена и поддерживает ли она его приоритетный.

На приведенном примере можно увидеть, что Forza Horizon 4 поддерживает 27 языков.

На странице магазина можно открыть таблицу, которая углубляется в детали, показывая, какие конкретные части игры хоть как-то были локализованы для каждого языка (интерфейс, звук или субтитры). Если игрок выбрал какой-либо язык по умолчанию для консоли, он будет перемещен в верхнюю часть списка для большего удобства.

Microsoft собирает информацию в играх о 27 языках. Их число будет увеличено со временем.





