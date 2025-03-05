«Выглядит ужасно»: OneUI 7 расстроила владельцев бюджетных Samsung

Артем
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Главная фишка прошивки выглядит совсем не так, как на флагманах.

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Недавно Samsung выпустила серию среднебюджетных смартфонов с поддержкой фирменной оболочки OneUI 7. Она позволяет пользоваться ИИ и прочими функциями прошивки, при этом не тратиться на дорогостоящий флагман Galaxy S25. Однако при запуске обнаружилось, что одно из главных нововведений выглядит совсем неуместно на экране смартфона Galaxy A56.

Речь идет о функции Now Bar, которая позволяет управлять запущенными приложениями на заблокированном экране. В Galaxy S25 она расположена внизу, между иконками быстрого доступа, где к виджету легко дотянуться большим пальцем руки. В Galaxy A56 все выглядит иначе. На ее месте стоит сканер отпечатка пальцев, а плашка Now Bar разместилась значительно выше. Это никак не сказывается на ее работе, но пользоваться ей становится не так удобно.

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Пользователи Reddit отметили, что решение Samsung перенести виджет «выглядит ужасно», а место на экране тратится не рационально. Из-за этого многие попросту отключили отображение Now Bar в настройках.
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Источник:
Reddit
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