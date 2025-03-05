«Выглядит ужасно»: OneUI 7 расстроила владельцев бюджетных Samsung

Главная фишка прошивки выглядит совсем не так, как на флагманах.
Речь идет о функции Now Bar, которая позволяет управлять запущенными приложениями на заблокированном экране. В Galaxy S25 она расположена внизу, между иконками быстрого доступа, где к виджету легко дотянуться большим пальцем руки. В Galaxy A56 все выглядит иначе. На ее месте стоит сканер отпечатка пальцев, а плашка Now Bar разместилась значительно выше. Это никак не сказывается на ее работе, но пользоваться ей становится не так удобно.
Пользователи Reddit отметили, что решение Samsung перенести виджет «выглядит ужасно», а место на экране тратится не рационально. Из-за этого многие попросту отключили отображение Now Bar в настройках.
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