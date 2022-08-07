Выход iPhone 14 могут перенести из-за политики

Apple может перенести выпуск нового iPhone 14 из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает GSMArena.Apple является основным клиентом тайваньской компании TSMC. Она производит чипы в Pegatron в Китае, где собираются iPhone.Китай ввел ряд санкций против Тайваня и разработал новые правила. В частности, запрещено любое упоминание наименований «Тайвань» или «Китайская Республика» в отгрузочных документах. Из-за этого часть электроники из Тайваня может быть возвращено обратно.Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Как она сообщает, политик прилетела на остров, чтобы продемонстрировать поддержку США демократии на Тайване.