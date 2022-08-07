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Выход iPhone 14 могут перенести из-за политики

Денис
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Apple может перенести выпуск нового iPhone 14 из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает GSMArena. 

Apple является основным клиентом тайваньской компании TSMC. Она производит чипы в Pegatron в Китае, где собираются iPhone. 

Китай ввел ряд санкций против Тайваня и разработал новые правила. В частности, запрещено любое упоминание наименований «Тайвань» или «Китайская Республика» в отгрузочных документах. Из-за этого часть электроники из Тайваня может быть возвращено обратно. 

Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Как она сообщает, политик прилетела на остров, чтобы продемонстрировать поддержку США демократии на Тайване. 
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Комментарии

+1032
iron-i
Да пофиг)
Вчера в 21:01
#
+32
denisba
Главное чтобы ios 16 вышла вовремя, а 14 можно и подождать..
2 часа назад в 21:49
#
+4385
Carter_Mayers
Завистливый Китай, всё не может стерпеть что кто-то не хотел быть в их составе. Политики как обычно, натворят беспредела повсюду, а потом удивляются, почему целые регионы не хотят быть в их составе. Тайвань всё таки более процветающий, чем Китай, хоть и ничтожно мал в сравнении с коммунистической и закрытой страной. Пора просто разорвать всем мировым корпорациям все отношения с Китаем. Рабочую силу найти не проблема, многие страны захотят видеть у себя и корейцев и Apple и прочие компании
39 минут назад
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