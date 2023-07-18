Выпущен чудо-аппарат, который превратит вас в мастера на все руки

Александр


Американский стартап Rownd Precision собирает на «Кикстартере» средства для выпуска ЧПУ-станка Rownd CNC Lathe. Это настоящий высокотехнологичный гаджет, причём для его использования не требуются сложные навыки и знания.

Станок позволяет работать с различными материалами (металл, дерево, пластик и т. д.), вытачивая из них с высокой точностью всевозможные детали. В комплекте предусмотрено несколько резцов, а также лазерная насадка для нанесения гравировки.

Управлять станком можно разными способами — с сенсорного 7-дюймового экрана, мобильного приложения, беспроводного геймпада или компьютера. Разработчики старались сделать процесс работы максимально простым и интуитивным, без необходимости ручного ввода информации и загрузки сложных программ. Поддерживаются различные форматы файлов, которые позволяют за несколько секунд получить деталь или фигуру требуемой формы.

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Обычному человеку такой станок, конечно, не пригодится в силу своей дороговизны и специфичности, он найдёт применение и профессионалов и разного рода самоделкиных, которые любят конструировать, дорабатывать или ремонтировать что-нибудь по роду деятельности или в качестве хобби.

Rownd CNC Lathe

Габариты и масса Rownd CNC Lathe в разы меньше, чем у обычных ЧПУ-станков — вес около 50 кг при размерах 45×45×75 см. Цена этого устройства на период сбора финансирования составляет 3799 долларов (около 350 тысяч рублей), а затем она вырастет в два раза. Желающих купить эту чудо-штуковину оказалось довольно много, стартап уже собрал примерно в десять раз больше денег, чем требовалось для запуска проекта.
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