



В Китае выпущен пожалуй самый дешёвый электромобиль. Он создан компанией Jiangsu Ruipaiying и называется Changli CLZKC-009.



Внешне Changli CLZKC-009 представляет собой уменьшенную и сильно удешевлённую копию внедорожника Ford Explorer, и на этом схожести заканчиваются. Даже по дизайну можно определить, что перед нами очень дешёвый автомобиль.



Jiangsu Ruipaiying продаёт Changli CLZKC-009 примерно за две тысячи долларов (около 150 тысяч рублей), и это одна из самых низких цен на электромобили даже в Китае. Дешевле можно купить только какой-нибудь сильно убитый экземпляр более продвинутой и технологичной модели.







Длина Changli CLZKC-009 составляет 3,5 метра, в салоне всего два места, зато в багажнике можно разместить довольно габаритный груз (общая грузоподъёмность составляет 400 кг с учётом веса водителя и пассажира). В верхней части салона предусмотрен люк, есть камера заднего вида и электроподъёмники, а за дополнительную плату можно добавить кондиционер.



Мощность двигателя невелика — всего 4 лошадиные силы, максимальная скорость тоже смешная — 65 километров час. Одной зарядки аккумулятора ёмкостью 4,8 кВт•ч хватит на 130 километров пробега.







