Выпущен гаджет, который добавляет спутниковую связь любому смартфону
Александр Кузнецов —
Компания Motorola выпустила в продажу модуль Defy Satellite Link. Он похож на брелок, а его предназначение заключается в поддержке спутниковой связи.
Defy Satellite Link соединяется со смартфоном посредством Bluetooth и позволяет подключаться к спутникам, чтобы отправлять другим людям и экстренным службам текстовые сообщения и информацию о местоположении пользователя. Отправка осуществляется через мобильное приложение Bullitt Satellite Messenger. Связь двухсторонняя, то есть пользователь также может принимать сообщения на смартфоне. Приложение работает на iOS и Android.
Motorola позиционирует Defy Satellite Link как средство связи для путешественников и экстремалов. Если человек вдруг окажется в опасности или заблудится, он может оповестить спасателей или своих друзей о том, что ему необходима помощь. Когда нет возможности подробно описать случившееся, просигнализировать о беде можно нажатием всего одной кнопки SOS. Defy Satellite Link обладает поддержкой систем геопозиционирования (GPS, Galileo, Beidou и ГЛОНАСС), корпус защищён от воды по стандарту IP68 и от ударов, падений и прочих физических воздействий по стандарту MIL-STD-810H, а зарядки аккумулятора ёмкостью 600 мАч хватает на 4 дня использования.
Motorola продаёт этот гаджет в США за 150 долларов (около 13 200 рублей). В цену включён годовой план Essential, который предусматривает отправку и получение не более 30 сообщений в месяц. При желании за доплату можно перейти на другой тариф, вплоть до 400 сообщений каждый месяц.
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