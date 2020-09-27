Процессор Intel Core i5-10300H, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660Ti, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ — 1 026 долларов

Процессор Intel Core i7-10750H, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ — 1 172 доллара

Процессор Intel Core i7-10750H, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ — 1 465 долларов







Бренд Honor выпустил в продажу свой первый игровой ноутбук — Honor Hunter V700. Сейчас он продаётся только в Китае, а в дальнейшем может появиться в других странах, в том числе в России.По словам Honor, это устройство отличает тонкий корпус и небольшой вес, хотя начинка у него вполне продвинутая. Доступно три модификации, которые отличаются характеристиками и ценой.Во всех модификациях используется экран диагональю 16,1 дюйма с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Предусмотрена тонко настраиваемая светодиодная подсветка клавиатуры, корпуса и крышки, а набор портов включает в себя два USB 3.2 Gen 1 Type-A, по одному USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 Type-C (совмещен с DisplayPort 1.2), HDMI 2.0 и RJ-45, а также аналоговый аудиоразъём 3,5 мм. Корпус выполнен из алюминия.