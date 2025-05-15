Такого не было с 90-х! Выпущен кассетный плеер с суперсовременными возможностями





Французская компания We Are Rewind, известная своими современными кассетными плеерами, представила новинку — магнитофон GB-001. Это ретро-устройство, вдохновлённое бумбоксами 1980‑х, сочетает классический дизайн с актуальными функциями. Визуальным акцентом стали аналоговые VU-индикаторы с тёплой подсветкой, отображающие уровень звука. Кроме того, GB-001 работает как Bluetooth-колонка, позволяя транслировать музыку со смартфона. Французская компания We Are Rewind, известная своими современными кассетными плеерами, представила новинку — магнитофон GB-001. Это ретро-устройство, вдохновлённое бумбоксами 1980‑х, сочетает классический дизайн с актуальными функциями. Визуальным акцентом стали аналоговые VU-индикаторы с тёплой подсветкой, отображающие уровень звука. Кроме того, GB-001 работает как Bluetooth-колонка, позволяя транслировать музыку со смартфона. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Главная особенность устройства — поддержка аудиокассет. Магнитофон оснащён регулируемым мотором с точной стабилизацией скорости, что обеспечивает плавное воспроизведение. Для улучшения качества звука используется схема шумоподавления, имитирующая технологию Dolby B. Также GB-001 позволяет записывать аудио — как через проводной вход, так и по Bluetooth.





По заявлению производителя, четыре динамика — два вуфера и два твитера с мягкими куполами — обеспечивают звучание со звонкими высокими частотами и глубокими басами. Функция пространственного звука добавляет объём трекам. Устройство работает от съёмного аккумулятора на 3 000 мА·ч до 10 часов при проигрывании кассет через динамики и до 28 часов в режиме наушников.



Помимо VU-индикаторов, дизайн GB-001 включает складную ручку для переноски и минималистичный корпус, напоминающий классические модели. Сочетание современных технологий с ностальгической эстетикой делает этот магнитофон не только функциональным гаджетом, но и коллекционным предметом для ценителей винтажной электроники.



GB-001 будет продаваться в Европе за 449 евро, что составляет примерно 40,5 тысяч рублей.