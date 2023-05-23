Выпущен крутейший вентилятор Xiaomi. Он дует, охлаждает и увлажняет!

Компания Xiaomi начала продажи вертикального вентилятора Mijia Smart Evaporative Cooling Fan. Он размещается на полу, занимает немного места, безопасен (поскольку лишён лопастей) и способен даже заменить кондиционер.
Вентилятор довольно дальнобойный (дуновение воздуха ощущается даже на удалении вплоть до 10 метров от него). Он обладает съёмным баком, куда можно заливать воду для увлажнения, а также отсеком для размещения кассет с замороженной жидкостью, охлаждающей помещение. Ёмкость можно вынимать и мыть, а внутри есть антибактериальный фильтр, выделяющий ионы серебра, которые препятствуют появлению различных плесени и прочих патогенных организмов. Вентилятор встраивается в систему умного дома, поэтому им можно управлять через мобильное приложение (настраивать силу обдува и увлажнения, устанавливать таймер для автоматического включения и отключения и тому подобное).
Этот вентилятор продаётся в Китае на распродаже за 489 юаней (около 5500 рублей), а затем будет стоить 599 юаней (около 6800 рублей). Не исключено, что он будет поставляться в другие страны, в том числе в Россию.
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