Выпущен крутейший вентилятор Xiaomi. Он дует, охлаждает и увлажняет!

Александр


Компания Xiaomi начала продажи вертикального вентилятора Mijia Smart Evaporative Cooling Fan. Он размещается на полу, занимает немного места, безопасен (поскольку лишён лопастей) и способен даже заменить кондиционер.

Вентилятор довольно дальнобойный (дуновение воздуха ощущается даже на удалении вплоть до 10 метров от него). Он обладает съёмным баком, куда можно заливать воду для увлажнения, а также отсеком для размещения кассет с замороженной жидкостью, охлаждающей помещение. Ёмкость можно вынимать и мыть, а внутри есть антибактериальный фильтр, выделяющий ионы серебра, которые препятствуют появлению различных плесени и прочих патогенных организмов. Вентилятор встраивается в систему умного дома, поэтому им можно управлять через мобильное приложение (настраивать силу обдува и увлажнения, устанавливать таймер для автоматического включения и отключения и тому подобное).



Этот вентилятор продаётся в Китае на распродаже за 489 юаней (около 5500 рублей), а затем будет стоить 599 юаней (около 6800 рублей). Не исключено, что он будет поставляться в другие страны, в том числе в Россию.
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Комментарии

kardigan
+3086
kardigan
У меня такой простой башенный стоит-дует хорошои это все его функции. смотрится круто. Есть режимы ветра и т.п плюшки. Отличное изделие от xiaomi. Два года радует.
час назад в 16:53
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