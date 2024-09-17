Выпущен мини-компьютер с дизайном Tesla Cybertruck

Александр



Гонконгская компания Xyber Team выпустила миниатюрный компьютер Xyber XPC Cybertruck Mini PC, дизайн которого в точности повторяет пикап Tesla Cybertruck в уменьшенном масштабе. У него даже светятся фары и открываются двери и багажник.

Габариты этого компьютера составляют 422,6×182,8×131 мм, он питается от внешнего 100-ваттного блока и работает на базе Windows 11. Внутри установлена материнская плата с процессором AMD 8845HS или 7840HS, графическим чипом AMD Radeon 780M, 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5, SSD-накопитель ёмкостью 4 ТБ и модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Изображение можно выводить на мониторы через разъёмы USB Type-C и HDMI 2.1.

Производитель собирает средства на выпуск этого продукта через краудфандинговую площадку Indiegogo. Компьютер будет стоить от 900 долларов и дороже в зависимости от характеристик.


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Комментарии

tellurian
+1828
tellurian
Надо только корпус делать. Остальное каждый сам пусть покупает.
Сегодня в 13:41
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