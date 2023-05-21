Выпущен мини-неттоп, способный заменить громоздкий современный компьютер







Китайский бренд Thunderobot выпустил в продажу миниатюрный ПК под названием Mix Mini. Это устройство помещается в ладони, хотя у него очень мощная начинка.



Thunderobot Mix Mini обладает габаритами 131×131×43 мм при массе менее 400 г и оснащён 10-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i7-12650H с максимальной тактовой частотой 4,7 ГГц и встроенной графикой Intel Iris Xe. Этот видеочип подходит для запуска почти современных игр с минимальными настройками качества.



Также в наличии 32 ГБ двухканальной оперативной памяти стандарта DDR4, твёрдотельный накопитель NVMe M.2 объёмом 1 ТБ со скоростью чтения и записи до 4500 МБ/с, двойной порт Ethernet со скоростью до 2,5 Гбит/с, четыре порта USB 3.2 Gen2, разъёмы Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, модули Wi-Fi 6 и Bluetotoh 5.2, 3,5-аналоговый порт для проводных наушников или колонок и микрофона.



Thunderobot Mix Mini продаётся в Китае за 2999 юаней (около 34,5 тысяч рублей). Бренд поставляет свою продукцию в нашу страну, поэтому наверняка привезёт и эту новинку.

