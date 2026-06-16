+283
Выпущен настольный компьютер за 7,2 млн рублей. За что такие деньги?
На рынке настольных вычислительных систем появилась новинка, которую её создатели позиционируют как «ИИ-суперкомпьютер». Компания ASUS объявила о старте продаж модели ExpertCenter Pro ET900N G3 — это рабочая станция, по вычислительной мощности приближающаяся к серверному уровню. Её главная особенность — не просто мощный процессор, а аппаратная архитектура, оптимизированная для работы с большими языковыми моделями и ресурсоёмкими нейросетями.
Устройство ориентировано на предприятия и исследовательские центры, которым требуется локальное обучение ИИ-моделей без привязки к облачным дата-центрам. Сердцем системы служит тандем процессора и графического ускорителя от NVIDIA: 72-ядерный ARM-чип Grace с ядрами Neoverse V2 и ускоритель GB300 Grace Blackwell Ultra. Производительность в связанных с искусственным интеллектом задачах заявлена на уровне 20 петафлопс — цифра, которая обычно характерна для специализированных серверных решений. Но наиболее впечатляющей характеристикой стал объём оперативной памяти: суммарно 748 ГБ, разделённые на 496 ГБ LPDDR5X для процессора и 252 ГБ сверхбыстрой памяти HBM3e для графического модуля. Такая конфигурация позволяет работать с моделями, насчитывающими около триллиона параметров.
Система оснащена блоком питания мощностью 1600 Вт и усиленной системой охлаждения, рассчитанной на длительную работу под нагрузкой. В комплекте предусмотрены три слота PCIe 5.0, поддержка до четырёх SSD-накопителей формата M.2 NVMe и высокоскоростные сетевые интерфейсы. Цена стартует от 99 999 долларов США (более 7,2 миллиона рублей). Поставки начнутся в третьем квартале 2026 года.
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Комментарии ()
+23
Приближенный к серверным решениям😂😂
37 минут назад
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