Выпущен Polaroid Go Generation 3 — полностью аналоговый фотоаппарат с моментальной печатью

Компания Polaroid выпустила третье поколение своей миниатюрной моментальной камеры Go Generation, которая позиционируется как самая маленькая в мире аналоговая камера мгновенной печати. Габариты устройства составляют 106,5 × 83,8 × 64,6 мм, а вес без кассеты с плёнкой — 251 грамм, что сопоставимо со смартфоном в чехле. Новинка представлена в пяти цветовых решениях: белом, чёрном, бирюзовом, светло-голубом и фиолетовом, а стартовая цена в США — 90 долларов (6600 рублей).По заявлению производителя, камера ориентирована на молодёжь, которая стремится сократить время работы с экраном и больше наслаждаться живым общением, отражая тренд на «аналоговое лето». Главным техническим улучшением стала более мощная вспышка, объектив с уменьшенным количеством бликов и оптимизированный алгоритм для съёмки селфи. Камера оснащена фиксированным поликарбонатным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 63,75 мм и двумя значениями апертуры (f/14,4 и f/32), а диапазон выдержки составляет от 1/500 до 1 секунды. Устройство получило зеркальце для автопортретов, встроенный таймер автоспуска и режим двойной экспозиции, позволяющий накладывать два кадра на одну фотографию. Воспроизведение звука, как и других мультимедийных функций, не предусмотрено — это полностью аналоговый фотоаппарат.В качестве расходного материала используется специализированная фотоплёнка Polaroid Go формата 66,6 × 53,9 мм с областью изображения 47 × 46 мм, что примерно в четыре раза меньше стандартного формата I-Type. Одного заряда встроенного аккумулятора через порт USB-C достаточно для печати до 15 упаковок плёнки (по 16 снимков в каждой), то есть около 240 фотографий. Комплект из двух упаковок фотобумаги (32 кадра) обойдётся в 22 доллара (1600 рублей). Продажи камеры уже начались, а поставки через авторизованных партнёров стартуют с 16 июня 2026 года.