Выпущен прозрачный монитор. Он выглядит футуристично и безопасен для глаз

Американская компания Visual Instruments анонсировала инновационный монитор Phantom, который использует проекционную технологию для создания изображения на прозрачной поверхности. Устройство позиционируется как альтернатива традиционным дисплеям с уникальной возможностью регулировки прозрачности.
Производитель заявляет о наличии как минимум трёх предустановленных режимов прозрачности, между которыми можно переключаться в зависимости от задач пользователя. Технические характеристики включают 24-дюймовую панель с нативным разрешением 4K (16:9), поддержку технологии Ultra HDR с пиковой яркостью 5000 нит и полное покрытие цветового пространства sRGB. Для подключения доступны порты USB-C и HDMI, что обеспечивает совместимость с большинством компьютеров, консолей и смартфонов.
В настоящее время проект находится на ранней стадии разработки — собрано всего 10 экземпляров, три из которых зарезервированы покупателями. Цена окончательно не определена, поскольку каждый монитор настраивается индивидуально, однако производитель указывает, что он будет не дороже, чем Apple Studio Display ($1600). Поставки запланированы на четвертый квартал 2025 года.